Nella giornata di martedì 16 luglio, i nativi del segno dei Pesci saranno molto impegnati sul posto di lavoro, al contrario, l'Ariete si dedicherà maggiormente all'amore di coppia. Scorpione sarà più aperto rispetto alle giornate precedenti, mentre per il Leone qualche successo in ambito lavorativo in arrivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 16 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 16 luglio 2019 segno per segno

Ariete: la vostra relazione di coppia procederà magnificamente durante la giornata di lunedì.

Al contrario, il lavoro potrebbe darvi qualche difficoltà per via di alcune mansioni un po’ complesse. Voto - 7

Toro: mattinata sottotono per i nativi del segno in quanto la vostra salute non è al top. Ciò nonostante avete un sacco di lavoro da svolgere quindi, cercate di resistere. Voto - 6,5

Gemelli: relazioni di coppia sottotono durante la giornata di martedì a causa della poca comunicazione con il partner. Meglio il lavoro, dove riuscirete a mettere a segno dei successi lavorativi.

Voto - 7

Cancro: ultimamente siete alquanto distratti sul posto di lavoro. Cercate di concentrarvi poiché solo così potete ritornare al top e risolvere i vostri problemi. Voto - 6,5

Leone: segnali di ripresa per i nativi del segno durante la giornata di martedì. Otterrete qualche successo sul posto di lavoro, ma ancora state cercando un metodo per fare più soldi. Voto - 7

Vergine: siete troppo occupati a lavorare ultimamente. Uscire potrebbe essere una soluzione per cercare di distrarvi e prendervi una breve pausa dai vostri impegni quotidiani.

Voto - 7

Bilancia: una persona a voi cara potrebbe nuovamente farsi vedere. Fate attenzione a non cadere nuovamente negli stessi errori perché il vostro cuore potrebbe prendere da sé una scelta. Voto - 7

Scorpione: avrete bisogno di confrontarvi con il partner per cercare di risolvere alcuni vostri problemi di tipo lavorativo. Potrebbe essere una buona soluzione per provare qualcosa di nuovo. Voto - 7,5

Sagittario: un vostro collega potrebbe nutrire gelosia nei vostri confronti.

Questo sarà lo stimolo per cercare di fare di più e garantirvi ancora più guadagni. Voto - 7,5

Capricorno: non avrete voglia di sentire i pareri della gente in quanto credete soltanto in voi stessi. Cercate di non fidarvi di chi cercherà di darvi un consiglio perché potrebbe indurvi a sbagliare. Voto - 7

Acquario: alcuni cambiamenti in ambito lavorativo potrebbero mettervi in difficoltà durante la giornata di martedì. Fate attenzione a non perdere la voglia di lavorare.

Voto - 6,5

Pesci: non dedicherete particolare attenzione nei confronti del partner durante la giornata di martedì in quanto siete troppo impegnati al lavoro. Fate attenzione in quanto potreste causare il malumore della vostra anima gemella. Voto - 6,5