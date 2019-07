Per voi nativi del segno dell'Acquario, agosto sarà un periodo in cui vi lascerete andare per godervi le gioie della vita, sia da soli che in compagnia delle persone care. Le amicizie saranno ancora delle incognite da studiare minuziosamente, ma almeno non sarete più tesi nel frequentarle e nel trarne uscite serali divertenti e all'insegna dell'allegria. Vi accontenterete di quel che la vita la momento vi riserverà senza badare troppo al futuro incerto e pieno di imprevisti.

Amore e affetti

In amore non sarete molto disposti a dare, ma nemmeno a ricevere più di tanto. Il mese di agosto sarà caratterizzato da un periodo di profonda riflessione, in cui vorreste comprendere cosa volete per voi stessi, innanzitutto, e poi pensare al partner. Ci saranno quindi degli allontanamenti che però vi frutteranno qualcosa in più della semplice e sana solitudine che vi faranno apprezzare qualcosa a cui prima non volevate concedere attenzioni particolari.

Voi single non sarete interessati né ad una relazione stabile né ad una avventura di qualche giorno. Semplicemente preferite stare da soli per darvi del tempo che altrimenti dedichereste a qualcun altro, in modo per voi controproducente. Vi dedicherete principalmente a godervi la bella stagione e a trascorrere del tempo prezioso con chi amate di più.

Lavoro e studio

Alcuni progetti in corso potrebbero subire degli scossoni da cui dovrete essere in grado di estrapolare il meglio, cercando di salvarli per quanto possibile per poi portarli a compimento.

All'interno della cerchia dei colleghi non ci sarà molta collaborazione e qualcuno potrebbe darsi arie su qualcosa che avrete fatto voi, cercando di soffiarvi il merito. Peccato che al momento le energie non si riveleranno adatte per fronteggiare questa situazione, quindi per ora lasciate correre.

La ricerca di un impiego sarà leggermente difficile proprio a causa del vostro atteggiamento tentennante, dovreste cercare di essere più intraprendenti.

La stessa cosa vale per lo studio, dovrete progettare qualche marcia in più per rendere il vostro studio produttivo non solo per voi stessi, ma anche per gli stessi insegnanti.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Sarà un mese in cui prevarrà la curiosità verso le mete particolari, Amsterdam è una meta dalla quale voi si sentirete più attratti. Gli astri vi daranno quel pizzico di follia necessaria a godervi la vostra vacanza, ma date anche peso ai lievi fastidi fisci, come mal di testa, che potrebbero presentarsi, perché una volta arrivati alla meta potrebbero peggiorare.

Tutto sommato però, ogni cosa andrà per il meglio, senza alcun imprevisto troppo fastidioso.