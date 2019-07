Siamo ormai giunti alla giornata del 18 luglio 2019, momento importante di cambiamenti per alcuni segni zodiacali. In particolare i Gemelli troveranno soluzioni nel Lavoro, sarà più facile per i nati sotto questo segno vincere una sfida. Anche per i Pesci arriva un momento importante per l'amore, ci sarà soltanto da fare attenzioni ad alcune relazioni del passato.

Nel dettaglio tutte le previsioni e l'oroscopo dei dodici segni del 18 luglio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche del 18 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata non dovrete arrendervi se andrete incontro a qualche difficoltà. Con la Luna che è favorevole al vostro segno vivrete un buon risveglio emotivo.

Toro: le soluzioni ai recenti problemi sono in arrivo. La giornata, ma in generale tutto il periodo, è un po' conflittuale per gli amori di lunga data.

Gemelli: in questa giornata potrete trovare soluzioni a portata di mano, in particolare nel lavoro.

Pubblicità

Qualcosa si muove finalmente, state per uscire da uno stato di fermo.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale arriva una soddisfazione in più per i sentimenti. Sarà facile vincere una discussione. A livello lavorativo l'equilibrio che mancava potrà essere trovato in questi giorni.

Leone: ottimo periodo per voi. Questo è un momento che vi vede di nuovo protagonisti. Soluzioni in arrivo, sentite che avete un maggiore campo di azione rispetto agli scorsi giorni.

Vergine: la giornata vi permette di ritornare in pista, adesso potrete finalmente farvi notare e ritrovare lo smalto di un tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Previsioni e oroscopo del 18 luglio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore dovete decidere ora cosa fare. Una storia è da "dentro o fuori". Alcuni cambiamenti nel lavoro portano discussioni.

Scorpione: cercate di non prendere tutto troppo di petto. In amore sembrate un po' delusi, non mancano le discussioni e i dibattiti emotivi.

Sagittario: quelli di luglio e agosto sono mesi di grande recupero, sia a livello emotivo che a livello lavorativo.

I progetti che lasciate partire ora sono importanti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale i viaggi sono favoriti. I contatti con le altre città potranno portare più occasioni e nuove opportunità.

Acquario: in questa giornata dovrete fare attenzione alle spese di troppo. È probabile che ci sia una scarsa voglia di agire in questo momento.

Pesci: Venere è favorevole, per questo motivo la giornata sarà interessante a livello sentimentale.

Pubblicità

Evitate di pensare troppo al passato e non fate confronti con altre storie, pensate solo a vivere bene quella attuale.