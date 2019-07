La giornata di giovedì 1° agosto il lavoro potrebbe arrecare qualche sforzo in più ai nativi dell'Ariete e della Bilancia. Tanto eros e passionalità saranno i punti cardine dei nativi dei segni del Leone e del Toro. Cancro risollevato, meglio per i Gemelli sul piano delle amicizie, così come i Pesci anche se per questi ultimi la situazione potrebbe risultare alquanto traballante.

A seguire, le previsione astrologiche della giornata per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i vostri sforzi daranno qualche frutto in questa giornata, ma soltanto per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. Quello lavorativo avrà ancora a che fare con dei picchi di stress troppo alti per trovare un equilibrio adeguato.

Toro: l'eros sarà il punto dominante, soprattutto in serata. L'unica cosa a cui dovrete pensare l, una volta soli con il partner, è di non far prevalere solo l'aspetto fisico ed erotico, appunto, su quello sentimentale.

Gemelli: il partner potrebbe essere il trampolino di lancio verso qualche avventura irrinunciabile e perfettamente in linea con il vostro modo di essere. Ci potrebbero quindi essere dei viaggi o comunque delle esperienze del tutto nuove.

Cancro: avrete smesso di piangervi addosso, e nella giornata di giovedì sarete pronti ad agire, nel modo che desiderate. Una uscita serale dopo tanto tempo o anche una banale cena di lavoro vi ristabilirà emotivamente.

Leone: ci sarà eros nella vostra giornata di giovedì, ma anche molta tenerezza. Volete sfoderare soltanto la vostra voglia di stare insieme al partner, e accantonerete il lavoro per un po' ma non abbastanza da considerare una vera e propria pausa.

Vergine: qualche progetto in più in ambito lavorativo vi farà fare un salto di qualità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Qualche ora sarà più impegnativa di un'altra, ma non mancherete di tenacia e perspicacia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà un giovedì più faticoso del solito sul posto di lavoro, ma questi sforzi in più saranno adeguatamente trattati come tali. Qualche spiraglio sull'aspetto economico vi metterà in condizione di migliorare anche l'umore.

Scorpione: sarete costretti ad assecondare le richiesta di qualcuno sul posto di lavoro, e potreste rischiare di non venire adeguatamente ricambiati. Dovrete fare in modo che la cosa diventi un favore e nient'altro.

Sagittario: andrà bene per chi avrà un colloquio di lavoro. Mentre per chi è già occupato ci sarà una mole di lavoro che darà qualche soddisfazione, ma aumenterà anche il senso di nervosismo di questi giorni frenetici.

Capricorno: avete perso di vista l'amore e gli affetti vari, ora arriverà qualche idea da sfruttare per il partner o comunque qualcuno che avete particolarmente a cuore. Utilizzate la vostra creatività più recondita.

Acquario: vi sarete dati una calmata con gli acquisti, ed ora sarete tutti concentrati su alcune decisioni da prendere per quanto riguarda gli affetti.

Il partner saprà come conquistarvi in poche semplici mosse.

Pesci: qualche incomprensione con un'amicizia particolarmente importante potrebbe verificarsi nel pomeriggio, ma il vostro buon umore risolverà presto tale piccolo dissidio. In famiglia ci sarà un clima stabile.