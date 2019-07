Per voi nativi del segno della Bilancia, agosto sarà un mese diviso in due, che vi donerà molta felicità assieme a chi vi circonda ma anche dei momenti di pessimismo molto pesanti e difficili da superare. Sarà un mese che non sarà del tutto spensierato, ma nemmeno così 'buio', dal momento che si sta comunque parlando di estate. Godetevi ogni cosa che il mese vi offrirà, riflettendo su alcune scelte, perché è sempre un bene pensare prima di agire, ed evitando di finire troppo spesso nelle nostalgie e nei pensieri troppo foschi.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

Le relazioni datate vivranno una stagione molto positiva, all'insegna del divertimento e della complicità. Ciò è dovuto anche al fatto che spesso voi come coppia vi circondate di amici e conoscenti e non vi sentirete affatto costretti a stare sempre faccia a faccia. Tuttavia, cercate comunque di andare incontro alle esigenze del partner e di leggere fra le righe i suoi desideri. Voi single nel mese di agosto sarete particolarmente attraenti, per alcune persone addirittura seducenti, quindi le possibilità di fare breccia nel cuore di qualcuno (e perché no, anche di chi avete adocchiato da tanto tempo) saranno aumentate considerevolmente.

Pubblicità

Lavoro e studio

Ci saranno momenti in cui non vi sentirete all'altezza della vostra attuale situazione lavorativa e potreste spesso scoraggiarvi anche per un nonnulla. Però dovrete pensare che avete fatto di tutto per poter stabilire la vostra posizione e che quindi, a parte qualche dettaglio a livello pratico da sistemare, non ci sarà niente di cui preoccuparsi. Le cose potrebbero volgere in modo molto più faticoso man mano che vi avvicinerete ai giorni centrali del mese, ma ogni cosa si sistemerà quasi immediatamente e naturalmente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voi ancora in cerca di una occupazione state davvero dando il meglio di voi stessi, ma spesso agosto potrebbe rappresentare per molti di voi un punto morto, che spesso si risolverà con un nulla di fatto minando anche la vostra autostima. Ma non demordete: sicuramente le vostre capacità saranno notate da qualcuno di importante. Voi studenti sarete allenati mentalmente abbastanza da sostenere un esame anche in giornate 'impossibili' come quelle di agosto. Anche per voi il consiglio è quello di non mollare e di proseguire.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Per il vostro viaggio sarà favorita una località che abbia con sé storia, divertimento e benessere: è il caso della Grecia, che vi donerà i sapori e i colori adatti per fare un mix fra relax e sete di conoscenza. Dovrete soltanto tenere d'occhio quei malesseri che ultimamente vi hanno afflitto e dei quali ancora portate visibilmente i segni.