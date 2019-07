Per voi nativi del segno dell'Ariete, se il mese di luglio è stato caratterizzato da una chiamata a raccolta delle energie di cui necessitavate, il mese di agosto sarà fatto di scelte, quasi tutte da prendere di getto, istintivamente, senza pensarci troppo. Ovviamente saranno esclusi i consigli, perché la decisione deve arrivare direttamente dal vostro cuore e dalla vostra testa, e non influenzata da secondi o terzi, i quali potrebbero seguire più la loro linea che dettarvi effettivamente ciò che andrebbe bene per voi. Fate da soli, e vi sentirete più realizzati.

Amore e affetti

All'interno della coppia voi nativi dell'Ariete sarete alquanto stanchi, tanto da risultare all'altro completamente intolleranti nei confronti del minimo difetto del partner. La verità potrebbe essere questa, oppure un calo del desiderio prettamente di stampo sessuale o ancora, lo “spostamento” del vostro desiderio dal partner attuale ad un'altra persona. A prescindere dalla causa, dovrete prendere una decisione che abbia un effetto del tutto positivo su di voi, anche se ciò potrebbe comportare una rottura definitiva.

Voi single vi guarderete attorno con impazienza, ma ci saranno sempre delle cose che non vanno nelle altre persone. Per cui, o vi prendete del tempo per voi stessi, magari dedicando del tempo alla famiglia o alle amicizie (soprattutto quelle datate), oppure lasciate da parte la vostra indole pignola.

Lavoro e studio

A livello lavorativo dovrete decidere cosa volete veramente. Il lavoro si presenterà ai vostri occhi alquanto statico, monotono, privo di quelle energie di cui voi siete pieni e che avete voglia di tirare fuori anche per le questioni più semplici.

Puntare in alto, cercando di essere il più autonomi possibili sulla gestione organizzativa e pratica, sarà uno degli obiettivi che vi prefisserete ad agosto. Starà a voi rendere realtà le vostre idee entro la fine di questo mese.

Voi ancora alla ricerca di un impiego dovrete tirare fuori tutta la vostra grinta e dimostrare che riuscite a fare anche le cose più difficili o comunque “non da tutti”. Meglio lo studio, dove voi studenti potrete ampliare notevolmente gli argomenti con la vostra buona dialettica ed ottenere elogi dai professori.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Saranno incentivati dalla fortuna i viaggi lontani, quelli che nello specifico porteranno la vostra mente a riflettere: l'India, in quanto colonna della meditazione per eccellenza, potrebbe regalarvi delle emozioni uniche. La salute sarà però messa a dura prova dalla frenesia di certi giorni, dunque sarà consigliabile fare attenzione allo stomaco e all'apparato digerente.