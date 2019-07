Voi nativi del segno dei Gemelli avete fatto di tutto per effettuare alcuni chiarimenti alla vostra situazione complessiva ma, una volta risolti, questi problemi potrebbero seriamente arrecarvi qualche noia. La 'corsa' si è arrestata un po', ma nel mese di agosto farete una rimonta sensazionale, che vi porterà ad avere una avventura del tutto diversa e che sarà anche determinante per il proseguimento della vostra vita. Il cielo è sereno per voi, non ci saranno ostacoli o comunque ce ne saranno, ma di poca importanza.

Amore e affetti

La vita di coppia non vi soddisfa moltissimo, forse a causa di un'aria decisamente più 'soffocante' del solito. Ora avete bisogno di passione mista all'avventura, dunque la vita in due potrebbe sembrarvi decisamente ciò che al momento vorreste evitare a tutti i costi. Quindi nel mese di agosto tenderete ad allontanarvi dal partner, spesso finendo con il trascurarlo del tutto. L'unico consiglio sarà quello di equilibrare i vostri desideri con le aspettative del partner, per non far precipitare la situazione oppure renderla seriamente precaria.

Per quanto riguarda voi single, sarete più propensi a stare da soli, a godervi il momento e a dare uno slancio inaspettato alla vostra estate: tutte cose che escludono a priori la stabilità e la conservazione di una qualsivoglia relazione.

Lavoro e studio

Dopo qualche mese di 'assestamento', il lavoro nel mese di agosto non vi risulterà più faticoso o noioso, per di più le relazioni all'interno della cerchia di colleghi saranno anche meno litigiose e più inclini al dialogo.

Ci sarà sempre qualcuno che vi darà del filo da torcere, ma questi ostacoli proverranno perlopiù da chi è più in alto di voi, dunque sarà questione di 'ordinaria amministrazione', che però dovrebbe comunque essere rivista.

La ricerca di una nuova occupazione sarà un po' difficile, e dovrete mettere in atto tutte le vostre carte vincenti per essere considerati appieno. Lo studio potrebbe darvi qualche ora in meno di riposo, ma certamente ne sarà valsa la pena. Evitate ogni tipo di distrazione, anche la più innocente, perché ora come ora sarà essenziale innalzare la vostra concentrazione ai massimi livelli.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Avete bisogno di avventure e cose nuove che vi mettano seriamente alla prova, quindi la meta favorita sarà senza dubbio la 'giungla' di New York. Con il suo movimento e il suo carisma, questa città sarà anche un ottimo espediente per allontanare lo stress e l'ansia che vi sta attanagliando da molto tempo. La salute di per sé non costituirà un problema rilevante, ma non trascurate niente né lasciate niente al caso.