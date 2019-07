Nel mese di agosto i nati sotto il segno della Vergine avranno bisogno di una tregua dalle mille fatiche, serve uno stacco dal mondo del lavoro che li faccia recuperare energie sia fisiche che mentali. Quindi nel mese di agosto ci sarà la necessità di lasciarsi un po' andare, di abbandonare quella corazza che tanti Vergine amano indossare, per invece godersi la vita, le amicizie (escludendo quelle che arrecano noie) e il partner. Ma soprattutto, è il momento di gustarsi pienamente ciò che più fa stare bene.

Amore e affetti

La vita di coppia spesso e volentieri si presenta come molto criptica, quindi nel mese di agosto sarà necessario parlare con il partner, aprirsi a quelli che sono sempre stati bollati come "problemi", ma che invece spesso sono solo delle piccole questioni che non si è avuto il tempo di approfondire e magari di risolvere. L'intesa non sarà ai massimi livelli, ma almeno avrete chiare le condizioni della vostra relazione e potrete agire di conseguenza senza doverci ragionare sopra più del dovuto.

Per voi ancora in cerca dell'anima gemella il consiglio è quello di evitare le relazioni: sia quelle destinate a durare che quelle che si prospettano essere più brevi. Sarete più incentrati sulle amicizie, sulle nuove conoscenze e sui rispettivi sviluppi che potrebbero derivarne, ma senza fare passi più lunghi della gamba.

Lavoro e studio

All'interno del posto di lavoro c'è stato molto stress che vi è aleggiato intorno, ultimamente siete entrati in conflitto con il capo o con i colleghi anche per questioni banali e di facile risoluzione.

Il lavoro è calato proprio a causa di questo pessimo umore, che vi ha allertati in modo particolare, tanto che il mese di agosto sarà interamente proiettato sull'aspetto pratico del vostro mestiere. Il consiglio è quello di concedervi comunque delle pause, in modo da non peggiorare la già precaria situazione.

Per voi che siete ancora alla ricerca di un lavoro il consiglio è quello di focalizzarvi su un solo obiettivo: non limitatevi ad “accontentarvi”.

Voi studenti dovrete fare in modo di avere una concentrazione più alta di quella che già avete, rivolgendola in particolare su qualche argomento che non vi entra in testa. Funzionerà alla grande e senza il benché minimo sforzo da parte vostra.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Il mare potrebbe essere la meta ideale per voi che avete bisogno di ridimensionare il vostro equilibrio. La fortuna vi regalerà dei dettagli positivi, una volta in vacanza, che non dimenticherete molto facilmente.

Lo stress vi ha reso fiacchi e potreste sentire della debolezza fisica, però una pausa agostana vi rigenererà in men che non si dica.