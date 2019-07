Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere l'Oroscopo di agosto 2019 con le relative previsioni segno per segno. In evidenza pertanto il probabile andamento riservato dall'Astrologia su come potrebbero presentarsi i settori relativi all'amore e al lavoro. A fare la differenza i pianeti presenti nei vari settori, punti molto importanti per tirare su previsioni affidabili e veritiere.

Intanto il presente mese di luglio ha messo un po' in difficoltà alcuni segni di Aria, in particolare coloro nativi in Gemelli e Acquario. Il nuovo mese intanto sarà molto fortunato per i segni di Terra ed in parte quelli di Fuoco con in testa Toro e Capricorno. Vediamo di mettere in evidenza qualche dettaglio in più passando direttamente ad analizzare le previsioni del mese di agosto per ognuno dei dodici segni.

Oroscopo agosto, previsioni primi sei segni

Ariete - Avete un sogno nel cassetto da realizzare per questo agosto 2019? Allora è il momento di prenderlo in considerazione: con il cielo che vi ritroverete, assolutamente positivo, non vi sarà difficile raggiungere lo scopo. Anche il fascino che sapete emanare farà la sua parte, saprete essere superbi nell'arte di sedurre. Agosto propone posizioni planetarie stimolanti per il fisico, i sentimenti e in parte anche per il denaro.

Un po’ di jogging, o qualche bella passeggiata in campagna durante il fine settimana, vi farà sentire in forma perfetta.

Toro - Vi sentirete in ottima forma grazie alla buona posizione dei pianeti presenti nel settore. La resistenza psicofisica di cui godrete sarà eccellente e vi consentirà di affrontare fatiche e stress senza risentirne minimamente. Lo sport è quanto fa per voi in questo momento, soprattutto se sceglierete un’attività che vi metta a contatto con la natura.

Buona la salute. Notevole il fascino in campo sentimentale soprattutto verso inizio e poi fine mese. Le vostre tasche saranno raggianti in quanto vedranno movimenti interessanti. Il comparto relativo ai beni materiali e dei valori andranno a gonfie vele. Avrete l’opportunità di migliorare la vostra economia.

Gemelli - Agosto potrà essere galeotto per quanti di voi sono single e disponibili sul mercato dell’amore; Venere potrebbe essere la chiave della svolta in amore per molti Gemelli.

In arrivo forti ventate romantiche e una gran voglia di sentirsi leggeri ed in comunione con il mondo intero. Periodo sostanzioso anche per chi è in coppia che ritroverà slanci e interesse, grazie a uno straordinario livello di comunicativa con la persona amata. Pianeti dissonanti parlano di un periodo non brillante per quanto riguarda la forma fisica. La stanchezza in alcuni momenti potrà raggiungere il livello di guardia, mentre i riflessi mentali non saranno al meglio di quanto possiate sperare: evitate impegni psicofisici.

Cancro - Nel corso del mese potrebbe verificarsi qualche momento di tensione per quanti di voi Cancro si trovano in una fase complicata nella vita di coppia: Marte farà segnare contrasti e problematiche in campo affettivo soprattutto a livello di coppia. Non cadete in tentazione: aggressività e rabbia sono sempre pessime consigliere nelle relazioni sentimentali. La prima parte del mese sarà propizia per occuparvi di risparmi, investimenti o acquisti a cui avevate pensato da tempo. Il periodo sarà pure indicato per portare a termine gli affari in corso e sollecitare crediti! Nella seconda metà saranno possibili uscite per spese frivole.

Leone - Mese piacevolissimo, se siete stabilmente e felicemente in coppia. Andrete alla ricerca di sicurezza, di stabilità: mai come in questo momento apprezzerete la vostra condizione sentimentale e ne vedrete essenzialmente gli aspetti positivi. Ciliegina sulla torta un eros di primissima qualità. Incontri deludenti, senza futuro per i più giovani. Se vi trovate in difficoltà, prendetevi una pausa, magari qualche giorno di ferie se già non doveste esserci. Se non potete far niente di tutto ciò, disponetevi a esercitare pazienza e tolleranza; qualcuno cercherà in tutti i modi di farvi perdere le staffe.

Vergine - Se il vostro obiettivo (e il vostro più grande desiderio in questo momento) è quello di vivere una certa stabilità affettiva e di essere rassicurati circa la solidità del rapporto di coppia, allora cercate di non essere assillanti con il partner, Sopra ogni altra cosa, da evitare in questo mese di agosto di essere polemici e incontentabili, e di manovrare per ottenere che le cose vadano come piace a voi. Avete più di un motivo per sentirvi soddisfatti: è un momento eccellente sotto il profilo finanziario. Quanto meno, tale vi sembra, forse perché vi sentite ricchi e appagati anche con poco. Insomma, molte stelle sono dalla vostra parte e promettono ogni sorta di benefici!

Oroscopo del mese di agosto, ultimi sei segni

Bilancia - Mese un po’ pungente. Venere, Marte, Urano e Plutone vi rendono particolarmente esigenti nella vita affettiva, e questo potrebbe rendervi estremamente permalosi nei confronti del partner. Insomma smettetela di misurare con la bilancia di precisione la disponibilità che la persona amata vi dimostra, eviterete sospetti e pensieri sgradevoli. Non si può dire che sarà un mese brillante nemmeno sotto il profilo finanziario: Mercurio contrario non inclina a lauti guadagni, anzi tenderanno a far evaporare le sostanze. La buona notizia è che sarete dotati di ispirazione, di fantasia, di immaginazione e questo potrebbe tornarvi utile in caso di investimenti.

Scorpione - Con Venere (pianeta della piccola fortuna) in aspetto di trigono a metà mese, avrete l’opportunità di realizzare un buon affare e magari anche una vincita al gioco. Tuttavia non dimenticate che Giove è, insieme con Mercurio in attesa di una vostra mossa falsa, vi guardano storto: evitate rischi azzardati e non pretendete più di quanto la situazione non possa realisticamente dare. Sarà forte il desiderio di dimostrare al partner la profondità dei vostri sentimenti attraverso effusioni tenerissime e piccole ma significative manifestazioni di attaccamento. Potrebbe trattarsi di un fiore, di un biglietto romantico o di una telefonata.

Sagittario - Venere e Marte vi garantiscono un periodo di benessere psicofisico. All'improvviso tutto vi apparirà più bello e sfolgorante, avrete quasi l’impressione che il cielo si sia aperto per illuminarvi di sole, di luce e di calore! Qualche puntata in palestra per cimentarvi con pesi e attrezzi, passeggiate all'aria aperta, addirittura un po’ di jogging: scegliete quello che preferite! Avete un rapporto di coppia che funziona bene? La vostra vita sentimentale sarà tutto un idillio... Vi sentirete in perfetta armonia interiore, avrete la netta percezione di essere riusciti a realizzare esattamente quello a cui avete sempre aspirato.

Capricorno - La vostra comunicativa in questo mese di agosto sarà eccellente e vi consentirà di intendervi a meraviglia con chiunque. Agosto sarà senza dubbio molto eccitante per tutti coloro che sono liberi da legami importanti: la primavera, dietro l’angolo, moltiplicherà le occasioni di flirt e di avventura. Qualche tensione non mancherà nelle relazioni in corso, ma tutto si sistemerà. Non sarà purtroppo questo il periodo dei grandi guadagni o dei premi extra, con vostro grande dispiacere. Anche i tentativi di risparmio finiranno per andare in fumo: salterà fuori una spesa imprevista o ci sarà un saldo a cui non potete assolutamente rinunciare.

Acquario - Potrebbe arrivare un inizio mese di agosto decisamente abbastanza instabile, soprattutto nei rapporti familiari. In amore se tenterete di impegnarvi seriamente nei nuovi legami, riuscirete ad avere buoni risultati perché non dovete basare il rapporto solo sulla dislocazione fisica ma anche la buona intesa. In coppia il dialogo risulterà prezioso. Niente male la situazione finanziaria. Approfittate del periodo centrale del mese, sia per risolvere questioni finanziarie di vecchia data, sia per cogliere al volo un’opportunità. Secondo le stelle, sarete molto equilibrati. Fate tesoro dei consigli di amici o esperti.

Pesci - È il momento di sognare, di chiudere gli occhi e abbandonarsi alle sensazioni più dolci, alle illusioni più ingiustificate. È perché no, dopo tutto il mese di agosto è fatto proprio per questo: per sospirare, immaginare, apprezzare tutte le più lievi sensazioni voluttuose e i mille palpiti che frullano nel cuore. Avventure erotiche per alcuni Pesci amanti della trasgressione, storie d’amore molto romantiche per tutti gli altri, soprattutto se single. Sarà un mese speciale, vi accorgerete che i consensi si tramutano in appoggi sostanziosi e in risultati concreti. A giovarne in primo luogo il lato economico e poi quello dedicato al relax, agli hobby o semplicemente al dolce far niente.