L'oroscopo della fortuna della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica, distinguendo tra chi potrà contare su una marcia in più e chi dovrà invece tirare il freno a mano. L’astrologia premia Sagittario e Leone, che con il loro entusiasmo e una determinazione d’acciaio riusciranno a trasformare ogni piccola occasione in un successo concreto, sia nel lavoro che nei rapporti personali. Si prevede una settimana molto positiva anche per i Gemelli, capaci di cavalcare l’onda di idee brillanti e di una comunicazione così fluida da abbattere ogni resistenza burocratica o professionale incontrata sul cammino.

Invece il segno della Vergine e del Toro, che insieme al Capricorno, dovranno adattarsi a un ritmo decisamente più lento e ragionato, accettando qualche piccolo compromesso.

Previsioni zodiacali della fortuna per la settimana prossima, dal 23 febbraio al 1° marzo: la classifica

1° Sagittario. Una ventata di freschezza entra finalmente dalla finestra, portando via quella polvere che rallentava i movimenti e le decisioni importanti. Si respira un’aria di rinnovamento che spinge a rimboccarsi le maniche con un sorriso diverso, trovando soluzioni ingegnose a problemi che sembravano insormontabili fino a poche ore prima. Questo nuovo slancio si riflette immediatamente sulla qualità del lavoro, dove la precisione incontra la velocità, attirando sguardi ammirati e forse qualche proposta inaspettata.

Nei rapporti con gli altri, la naturalezza diventa la chiave per aprire porte rimaste chiuse troppo a lungo, permettendo di chiarire vecchi malintesi senza sforzo. Le serate trascorrono all’insegna della serenità, favorendo scambi sinceri che scaldano il cuore e confermano quanto sia prezioso avere persone fidate accanto.

2° Gemelli. Le idee iniziano a correre veloci come non mai, creando un ponte solido tra i desideri e la loro effettiva realizzazione pratica. Si avverte la chiara sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto, specialmente quando si tratta di concludere affari o di proporre cambiamenti organizzativi che migliorano la vita di tutti i collaboratori. La comunicazione fluisce senza intoppi, rendendo ogni incontro un’occasione d’oro per espandere la propria rete di contatti e costruire basi durature per il futuro prossimo.

In ambito affettivo, la capacità di ascolto si rivela la risorsa più preziosa, permettendo di comprendere i bisogni di chi sta vicino prima ancora che vengano espressi a voce. Questa sintonia profonda genera un clima di fiducia reciproca che rende ogni momento condiviso un’esperienza rigenerante.

3° Leone. La determinazione si trasforma in un magnetismo naturale che attira circostanze favorevoli e persone disposte a dare una mano nei progetti più ambiziosi. Non serve alzare la voce per farsi valere, poiché i risultati parlano chiaramente e confermano un valore professionale ormai riconosciuto da tutti i colleghi. La gestione del denaro appare particolarmente oculata, permettendo di togliersi qualche piccolo sfizio senza però intaccare i risparmi messi da parte con tanta fatica nei mesi scorsi.

All’interno delle mura domestiche regna un’armonia rara, frutto di compromessi intelligenti e di una voglia comune di guardare avanti con ottimismo. Le interazioni sociali sono brillanti e prive di tensioni, favorendo la nascita di amicizie che potrebbero rivelarsi fondamentali nel lungo periodo.

4° Bilancia. Un equilibrio ritrovato permette di affrontare le ore lavorative con una lucidità che mancava da parecchio tempo, trasformando i compiti noiosi in opportunità per mettere in mostra la propria precisione chirurgica. I rapporti con i superiori diventano più fluidi grazie a una comunicazione diretta e priva di fronzoli, che mira dritta al punto senza creare malintesi inutili tra i vari reparti dell'ufficio.

Questa stabilità professionale si ripercuote positivamente sulla vita di coppia, dove la voglia di condividere piccoli momenti di relax prende il sopravvento sulla stanchezza accumulata durante la giornata. Scegliere di dedicare una serata agli amici storici ricarica le batterie e regala spunti interessanti per un progetto che stava prendendo polvere in un cassetto della scrivania da troppi mesi.

5° Ariete. L'energia fisica accompagna ogni passo compiuto fuori di casa, rendendo meno pesante la routine che spesso schiaccia la creatività e la voglia di esplorare nuove strade o sentieri mai battuti prima. Si presenta l'occasione ideale di chiarire una faccenda lasciata in sospeso con un vecchio conoscente, portando finalmente una chiusura definitiva che libera la mente da pensieri ricorrenti e fastidiosi.

Sul fronte lavorativo, la costanza viene premiata con un riconoscimento verbale che, pur non essendo ancora economico, getta le basi per una futura crescita di ruolo all'interno della gerarchia aziendale. Nei sentimenti, la semplicità batte la ricerca del gesto eclatante, portando a una comprensione reciproca che non ha bisogno di troppe spiegazioni per funzionare a dovere.

6° Acquario. Piccoli passi in avanti segnano un percorso che finalmente sembra avere una direzione precisa, lontano dalle incertezze che avevano caratterizzato le settimane precedenti. La collaborazione con gli altri diventa il motore principale del successo, poiché unire le forze permette di dividere il carico di responsabilità e di finire i compiti assegnati con largo anticipo rispetto alle scadenze.

Nelle relazioni affettive si respira un'aria di complicità leggera, ideale per pianificare qualcosa di diverso dal solito o per riscoprire il piacere di una chiacchierata senza guardare continuamente l'orologio. Una spesa oculata per la casa si rivela un ottimo investimento, migliorando il comfort domestico e creando un rifugio accogliente dove staccare la spina dopo il traffico cittadino.

7° Pesci. La necessità di mettere ordine tra le tante priorità accumulate diventa urgente per non rischiare di disperdere le forze in troppe direzioni diverse, col pericolo concreto di non concludere nulla di veramente utile. Qualche piccolo malinteso con un vicino di casa o un collega di scrivania potrebbe rovinare l'umore per qualche ora, ma con un briciolo di diplomazia ogni cosa si risolverà prima della chiusura degli uffici.

Le finanze richiedono un occhio di riguardo particolare, specialmente per quanto riguarda gli abbonamenti dimenticati o le piccole uscite automatiche che messe insieme pesano sul bilancio totale del periodo. In amore, è meglio non forzare la mano e lasciare che le cose accadano spontaneamente, evitando di analizzare ogni singola parola detta per non cadere in inutili dubbi.

8° Scorpione. Si avverte una spinta interiore a cambiare qualcosa di significativo nel proprio ambiente quotidiano, forse stanchi di una monotonia che spegne lo slancio vitale e la voglia di mettersi in gioco seriamente con nuovi progetti. Alcune risposte attese da troppo tempo potrebbero tardare ulteriormente ad arrivare, richiedendo un supplemento di pazienza che mette a dura prova la tenuta dei nervi durante le ore pomeridiane.

Il lavoro procede senza grandi scossoni, ma manca ancora quel mordente necessario per fare il salto di qualità che si insegue da mesi con grande determinazione. Nei rapporti interpersonali emerge la voglia di stare un po' per conto proprio, non per mancanza di affetto ma per il bisogno fisiologico di riordinare le idee senza subire influenze esterne.

9° Cancro. La sensazione di correre costantemente contro il tempo pervade ogni singola azione quotidiana, rendendo difficile godere appieno dei piccoli traguardi raggiunti con fatica durante la prima parte della mattinata. Qualche intoppo meccanico o tecnologico improvviso potrebbe disturbare la marcia forzata verso gli obiettivi prefissati, obbligando a soste impreviste che generano un certo nervosismo di fondo difficile da gestire con calma.

Nel dialogo con chi si ama, la stanchezza accumulata potrebbe giocare brutti scherzi, portando a risposte brusche di cui ci si potrebbe pentire amaramente poco dopo averle pronunciate ad alta voce. È fondamentale ritagliarsi dei momenti di silenzio assoluto per non andare in sovraccarico emotivo, proteggendo la propria tranquillità dai rumori esterni e dalle pretese eccessive del mondo circostante.

10° Vergine. Qualche fastidioso intoppo burocratico potrebbe rallentare i piani stabiliti da tempo, costringendo a rivedere l'intera agenda settimanale con una pazienza che sembra scarseggiare proprio nei momenti più critici della giornata. La fatica accumulata durante i mesi scorsi si fa sentire pesantemente sulle spalle, rendendo le ore d’ufficio molto più lunghe del previsto e meno produttive di quanto si desidererebbe inizialmente.

Spesso ci si ritrova a discutere per banali piccolezze con chi collabora, creando un clima di tensione diffusa che non aiuta affatto a trovare la via d'uscita dai problemi quotidiani. Anche nel privato le cose non scorrono lisce come l'olio, poiché emerge una certa tendenza a rimproverare agli altri mancanze che andrebbero invece affrontate con maggiore calma e spirito critico costruttivo. È assolutamente necessario fermarsi un attimo per evitare di prendere decisioni affrettate dettate solo dal nervosismo del momento, che potrebbero portare a conseguenze spiacevoli sul piano dei rapporti personali.

11° Toro. Le spese impreviste per la manutenzione di un oggetto o di un mezzo di trasporto sembrano rincorrersi senza sosta, obbligando a una revisione drastica dei conti per non trovarsi in difficoltà.

Sul posto di lavoro si respira un'aria decisamente pesante, forse a causa di scadenze troppo pressanti o di compiti che non rispecchiano le reali competenze maturate, provocando un senso di frustrazione difficile da nascondere. Il dialogo con il partner o con i familiari più stretti risulta frammentato, pieno di silenzi che pesano molto più delle parole dette male e che allontanano invece di unire. La sensazione di non essere compresi nelle proprie fatiche quotidiane spinge a chiudersi in se stessi, alimentando un circolo vizioso di malinconia che spegne l'entusiasmo necessario per reagire con vigore alle avversità. Ogni piccola azione costa il doppio della fatica abituale, mentre le distrazioni sono sempre dietro l'angolo pronte a causare errori banali ma fastidiosi.

12° Capricorno. Sembra che ogni porta tentata resti ostinatamente chiusa o bloccata, obbligando a percorrere sentieri tortuosi per raggiungere anche i traguardi più semplici e scontati della settimana lavorativa. La stanchezza mentale impedisce di vedere con chiarezza le soluzioni che pure sarebbero a portata di mano, portando a un pessimismo che influenza negativamente ogni tipo di interazione sociale. Le critiche ricevute, anche se mosse con intenzioni costruttive, secondo l'oroscopo vengono vissute come attacchi personali diretti, scatenando reazioni difensive che non aiutano affatto a migliorare la situazione professionale attualmente stagnante. Anche l’ambiente domestico risente purtroppo di questo umore nero, con discussioni che scoppiano per motivi futili e lasciano un amaro in bocca difficile da mandare via in tempi brevi o ragionevoli. I progetti messi in cantiere subiscono bruschi stop che richiedono un supplemento di riflessione non previsto, svuotando le riserve di ottimismo accumulate precedentemente.