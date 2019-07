La giornata di Ferragosto sarà fatta di svaghi, di vacanze, di riposo, ma anche di riflessioni che purtroppo non potranno essere rimandate più di tanto. Il Leone, i Gemelli ed il Sagittario saranno i segni che, più degli altri, sapranno dare quella vitalità dirompente che tanto li caratterizza, mentre i segni della Vergine, dei Pesci e dell'Ariete in particolare potrebbero avere una giornata, se non del tutto negativa, con qualche problema da risolvere oppure con dello stress accumulato nel tempo.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la giornata potrebbe prendere una via che condurrà alla gelosia nei confronti del partner, forse a causa di un terzo incomodo. Sarà bene cercare di non rovinare la festa e non rovinarsela, rimandando ogni spiegazione più avanti.

Toro: anche se sarà una giornata di festa, la vostra mente sfornerà una serie di idee che metterete a frutto una volta ritornati sul posto di lavoro.

Serata di intesa con il partner.

Gemelli: mattina da trascorrere in famiglia, ma il pomeriggio e la serata saranno tutti per voi. Viaggi, escursioni o mare saranno prese d'assalto dai nativi di questo segno, magari con comitiva e partner al seguito.

Cancro: tregua. Avrete questo giorno per rimettere a posto le idee, ma anche per schiarirvi la mente su qualche nuvola che si è presentata sul vostro rapporto con il partner.

Non passerete la serata in solitudine, ma sarete poco avvezzi alle distrazioni piacevoli.

Leone: anche se ci potrebbero essere delle litigate in piena regola, il vostro rapporto con il partner sarà ancora più chiaro ai vostri occhi. Il dialogo sarà la vostra arma vincente in questa giornata al top.

Vergine: vorrete godervi la festa, ma soltanto in compagnia di un amico o un parente fidato. Per il momento l'aspetto amoroso proprio non farà al caso vostro, anzi, potrebbe indurvi a persistere nel vostro stato d'ansia o di stress.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: farete un bilancio delle vostre entrate prima di pensare ad eventuali passi “più lunghi della gamba”, ma di certo non vi farete mancare una giornata indimenticabile, fatta di amicizie e eros a tutto spiano.

Scorpione: staccare la spina sarà la vostra priorità, almeno per qualche ora. Però avrete modo di lavorare ancora per un po' prima di concedervele. Lo stress potrebbe rovinarvi la serata, ma le amicizie sapranno come rimediare.

Sagittario: l'amore sarà scoppiettante, pieno di sorprese e con un pizzico di romanticismo. Qualche problema potrebbe sorgere con qualcuno di vicino, come un parente, per una questione che, se presa alla leggera, potrebbe avere delle ripercussioni importanti.

Capricorno: qualche vecchia conoscenza vi farà divertire come non ci riuscivate da molto tempo. Al momento il lavoro sarà soltanto una spina nel fianco, quindi sarebbe meglio prendersi almeno la serata per un meritato riposo.

Acquario: qualche scelta riguardante il vostro lavoro vi farà fruttare qualche elogio che aumenterà la vostra autostima. Ancora qualche tensione in famiglia, ma almeno con il partner i rapporti ritorneranno distesi.

Pesci: faticherete molto a distendervi, o comunque a distrarvi, perché a voi non basta semplicemente una festa comandata per far sì che le cose migliorino. Avrete bisogno di tempo e di calma, quindi sarebbe preferibile un pomeriggio di relax in casa.