La Luna continua il suo transito in Toro, diffondendo i suoi influssi benefici e alleviando eventuali contrasti. I rapporti amorosi diventano magici grazie ai transiti planetari favorevoli e anche Giove, l'astro della fortuna, elargisce buona sorte non solo a Sagittario, ma anche ad Acquario, Bilancia, Leone e Ariete. Nuovi stimoli sono tutti da approfondire nelle previsioni astrologiche di sabato, elaborate in modo dettagliato nell'Oroscopo segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il bisogno di amore è forte in voi, ma anche se single non siate frettolosi nella scelta della persona da amare e date tempo al tempo. Impulsi inconsci vi spingono ad agire in modo possessivo anche in coppia, quindi cercate di equilibrare queste pulsioni interiori, esternandole nel modo giusto.

Toro: la Luna nel vostro domicilio della bellezza, poiché appartenente a Venere, vi conferisce una certa stabilità emotiva e un fascino che vi procurerà indulgenza.

Accantonerete per un po' la logica in amore, seguendo la percezione di una sensualità molto marcata.

Gemelli: la posizione di Luna in Toro si fa sentire e vi procura una certa stanchezza. L'astro d'argento giungerà nel vostro cielo, progettando nuovi sbocchi lavorativi, tutti da mettere in pratica per guadagnare di più.

Cancro: la vostra intelligenza, potenziata da un Mercurio in forma brillante nel vostro cielo, acuisce anche le vostre sensazioni amorose.

Riuscirete a trovare idee brillanti da attuare al momento giusto e anche la vostra interiorità sarà scossa da una voglia di cambiamento positiva per il futuro.

Leone: Sole e Marte in congiunzione vi proiettano verso un destino ricco di successo ma l'ascesa sarà piuttosto faticosa poiché interagiscono delle forze ora troppo impulsive, ora precarie. Anche l'influsso lunare in quadratura fa oscillare il vostro comportamento da un ruolo attivo in amore a uno troppo remissivo.

Vergine: l'astro d'argento emana i suoi influssi portentosi e stabilizza le vostre emozioni, rendendo più equilibrato il vostro modo di essere. Tutti riscontreranno in voi un cambiamento che è il frutto di una nuova resistenza alle avversità, combinata a una buona capacità di recupero.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: intreccerete dei rapporti amichevoli con tutti, proprio seguendo una gioia di vivere che vi viene elargita da Giove in posizione di sestile.

Anche il Sole vi sorride, rendendovi più consapevoli del vostro modo di amare.

Scorpione: Saturno punta un riflettore sulle vostre emozioni e anche Plutone vi spinge ad intraprendere un cambiamento che vi procurerà un'evoluzione senza eguali. State costruendo le fondamenta della vostra felicità, mattone dopo mattone, il successo è assicurato.

Sagittario: la gioia di vivere non vi mancherà di certo con Giove in domicilio, che vi rende molto espansivi e aperti a vivere ogni attimo della vostra vita con entusiasmo.

La fortuna vi sorride anche in campo finanziario, riuscirete a cogliere l'attimo in maniera a voi favorevole.

Capricorno: introversi poiché alla ricerca di una risposta ai vostri interrogativi esistenziali, potreste seguire una scia alquanto severa che vi renderà molto ribelli in amore o vi farà imporre a tutti i costi il vostro modo di agire nei confronti degli altri.

Acquario: la quadratura di Sole e Luna lambisce anche voi amici dell'Acquario e installa come un freno, tanto che potreste avere conflitti con i parenti o con la persona amata.

Pesci: sarete più consapevoli e tenaci di fronte all'imprevedibilità dell'esistenza e accetterete gli imprevisti con un savoir-faire molto equilibrato, che evita eccessivi drammi e che affronta le situazioni con una maggiore apertura mentale.