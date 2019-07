Per l'ottavo mese dell'anno, il mese di agosto, gli astri riserveranno una buona dose di fortuna e amore per i segni di fuoco, in particolare per i nativi Leone, che potrebbero aspettarsi delle piacevoli sorprese. Per i nativi Sagittario il mese di agosto sarà all'insegna del divertimento, mentre i nativi Vergine saranno favoriti nelle relazioni di coppia. I nativi Pesci, riusciranno ad andare bene nel lavoro, portando al successo un progetto lavorativo dietro l'altro, mentre Toro cercherà di risolvere alcuni problemi di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto.

Previsioni oroscopo agosto segno per segno

Ariete: durante la prima parte del mese, saranno favorite le relazioni di coppia per i nativi del segno. Ciò nonostante, affinchè riusciate a mantenere un affiatamento di coppia alto, dovrete essere i più sinceri possibili con il vostro partner. Bene il lavoro, con un po' di determinazione, riuscirete a garantirvi dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Toro: la prima parte del mese sarà particolarmente ardua per i nativi del segno.

Avrete infatti qualche problema sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l'ambito lavorativo. Ciò nonostante, se riuscirete a riprendervi, la seconda parte del mese sarà tutto il contrario, basta solo un po' di determinazione. Voto - 7

Gemelli: amore in prima linea per i nativi del segno durante il mese di agosto. Favoriti maggiormente i single, che risulteranno particolarmente attraenti e le probabilità di trovare l'amore sono molto alte.

Lavoro invece con qualche piccolo problema. I vostri guadagni potrebbero calare e questo potrebbe aumentare il nervosismo. Voto - 7,5

Cancro: mese di agosto piuttosto tranquillo per i nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà magnificamente, senza particolari problemi, mentre sul posto di lavoro riuscirete a mettere a segno una buona quantità dei vostri progetti lavorativi. Voto - 7,5

Leone: mese di agosto a dir poco straordinario per i nativi del segno.

L'amore di coppia andrà a gonfie vele, con serate ricche di passione e romanticismo, mentre farete strage sul posto di lavoro, con un incredibile aumento dei vostri profitti. Voto - 8,5

Vergine: il vostro mese procederà senza particolari problemi. Ma la parte migliore sarà senza dubbio nella seconda metà, quando vi sentirete particolarmente ricchi di energie da spendere nel lavoro, ma anche nel passare delle serate indimenticabili in compagnia dei vostri amici, oppure del vostro partner.

Voto - 7,5

Bilancia: potreste sentirvi piuttosto affaticati e stressati durante il mese di agosto. Mancheranno le energie per cercare di portare a termine le vostre mansioni e questo influirà anche sulle vostre finanze, che subiranno un notevole calo. Bene l'amore, anche se non mancheranno alcune giornate no con il vostro partner. Voto - 7

Scorpione: avrete non pochi problemi nella vostra relazione d'amore, almeno nella prima parte del mese.

Ciò nonostante se v'impegnerete, le cose si sistemeranno e comincerete a vedere le cose dalla giusta prospettiva, e questo aiuterà molto l'umore e la voglia di affrontare una nuova giornata. Voto - 7,5

Sagittario: prima parte del mese a dir poco fenomenale per i nativi del segno. Ci saranno molti momenti di svago, di divertimento in compagnia delle persone che più amate. Seconda parte piuttosto impegnativa, ma il vostro buon umore aiuterà parecchio ad affrontare con il sorriso delle giornate molto toste. Voto - 8,5

Capricorno: astri favorevoli durante il mese di agosto per i nativi del segno. Il lavoro procederà molto bene anche grazie ad una buona dose di energia, garantendovi dei buoni guadagni, mentre in amore passerete delle serate molto romantiche in compagnia del partner. Favoriti i single, soprattutto durante le serate in spiaggia. Voto - 8

Acquario: problemi in amore per i nativi del segno durante il mese di agosto. Qualche litigio di troppo, oppure qualche incomprensione potrebbe crearvi dei problemi nella vostra relazione di coppia. Bene invece il lavoro, dove grazie a qualche collaborazione con i vostri colleghi, riuscirete a raggiungere il successo con i vostri progetti lavorativi. Voto - 7

Pesci: prima parte del mese senza troppi problemi per i nativi del segno. Le cose andranno per il verso giusto, sia in amore che al lavoro, e questo aumenterà la vostra autostima. Dalla seconda parte del mese invece, cominceranno a mancare le energie e i vostri guadagni potrebbero risentirne. Voto - 8