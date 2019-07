Nella giornata di venerdì 2 agosto ci saranno alcune situazioni che saranno ridimensionate, soprattutto sul piano sentimentale. Sarà il caso dei nativi del segno dei Pesci, i quali accantoneranno le faccende di cuore per gettarsi a capofitto su questioni gestionali. I nativi del segno dei Sagittario e del segno della Vergine avranno molta fortuna in amore in questa giornata. Favorito il Toro. L'Acquario si dedicherà alla famiglia, Capricorno alle amicizie.

A seguire, le previsioni degli astri per la giornata di venerdì, segno per segno.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche faccenda è ancora rimasta in sospeso, soprattutto sul piano lavorativo, per il resto il venerdì potrebbe presentarsi difficile ma con dei risvolti addirittura piacevoli. Complice il partner, oppure un amico particolarmente caro.

Toro: complicità di coppia alle stelle. Sarà il momento di fare progetti, di sognare ad occhi aperti almeno per una volta e perché no, anche di organizzarsi per qualche gita romantica al di fuori del contesto cittadino.

Pubblicità

Gemelli: un acquisto per qualcuno di caro non guasterebbe il vostro pomeriggio, dal momento che le vostre finanze si sono risollevate in modo sensibile. Tenderete a fare qualche avventura al di fuori della norma.

Cancro: il lavoro stabile vi darà quel barlume di sicurezza di cui avete bisogno, mentre sul piano affettivo sarà ancora presto per gettarsi a capofitto in un'avventura. Meglio riflettere, magari davanti ad un film.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: l'aspetto finanziario decollerà, e sarà merito non solo vostro, ma anche della collaborazione all'interno della cerchia dei colleghi. Ottime prospettive anche sul piano affettivo, ma evitate di cadere in qualche presunzione di troppo.

Vergine: amore al top. Una delle giornate più importanti e positive per la vostra situazione amorosa necessiterà di relax e romanticismo ben oltre la vostra stessa immaginazione. Non tralasciate nessun minimo dettaglio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: saranno necessari alcuni sforzi in più per arrivare al vostro obiettivo lavorativo della giornata di venerdì. Quindi armatevi di tanta pazienza, di tanta concentrazione e dimenticate per un po' i vostri problemi sentimentali.

Scorpione: un collega vi farà una richiesta insolita, almeno da parte sua, ma sarete dell'umore giusto per poter soddisfarlo ampiamente. Attenzione però a non far emergere appieno la vostra generosità o rischierete di farvi sfruttare.

Pubblicità

Sagittario: qualche incontro vi farà battere il cuore, ma starà a voi decidere come proseguire questa “intesa” o se non proseguirla affatto. Lavoro ancora piuttosto faticoso, ma non vi sentirete più “smarriti” come nei giorni scorsi.

Capricorno: sarete in vena di giochi, di avventure e di fare qualcosa che scosta dalla vostra natura solitamente con i piedi per terra. Le amicizie avranno un ruolo chiave in questo: avrete del divertimento assicurato.

Pubblicità

Acquario: un po' giù di tono a causa di un calo delle finanze, ma avrete sicuramente più fortuna sul fronte della famiglia. Maggiore complicità nel gestire alcuni piccoli problemi di casa farà da contorno alla vostra giornata.

Pesci: concentrarvi sulle vostre finanze vi sarà di particolare aiuto per sfuggire a una nostalgia di stampo amoroso, quindi sarà una giornata all'insegna di conti da fare sia sul piano personale che domestico.