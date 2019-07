Il nuovo mese inizia in maniera faticosa per il Toro. Soprattutto dal punto di vista fisico, le prime due settimane di agosto si riveleranno alquanto faticose. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera sentimentale gli astri non hanno grandi progetti in piano per il Toro, almeno per quanto riguarda quest’ultimo mese estivo. In ambito sentimentale ci saranno degli alti e bassi, in più di un’occasione potreste perdere la pazienza e sfogarvi sul partner.

In ambito lavorativo sarà un periodo di stallo, rinviate i progetti e gli appuntamenti al mese di settembre e concedetevi un po’ di relax. Ecco di seguito l'Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per i nati sotto il segno del Toro, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Toro, agosto 2019

Amore: come anticipato il mese di agosto 2019 si rivelerà un banco di prova per le relazioni.

Sarà un momento di alti e bassi e in più di un’occasione i nati sotto il segno del Toro rischieranno di perdere la pazienza, accendendo colorite discussioni all’interno del rapporto di coppia. Stando al presagio degli astri e delle stelle particolarmente agitate potrebbero rivelarsi le giornate del 7, 8, 14, 15 e 29 agosto. Durante il nuovo mese qualcuno potrebbe anche arrivare a decidere di mettere un punto alla propria relazione, tuttavia chi vive un rapporto stabile, in piedi da tempo, non avrà nulla da temere, le complicazioni verranno risolte entro la fine del periodo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Mese poco fortunato per i single alla ricerca di nuove conoscenze.

Lavoro: sul fronte lavorativo, il nuovo mese non porterà novità all’interno della vita del segno, anzi il consiglio degli astri è quello di concedersi un po’ di riposo. Il mese di luglio infatti è stato abbastanza impegnativo per quanto riguarda gli affari, dunque adesso quello di cui avete bisogno è proprio la possibilità di staccare un po’ la spina.

Le prime due settimane del mese soprattutto saranno le più faticose, frequenti litigi e incomprensioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, minando il rapporto con i colleghi o i superiori. Cercate di non lasciarvi dominare dagli impulsi e di risolvere tempestivamente ogni problematica, per evitare di rovinare rapporti per voi vantaggiosi. A partire dal 23 agosto gli astri torneranno a sorridervi, ci sarà una ripresa in tal senso e non mancheranno le nuove opportunità.

Salute: il mese di agosto 2019 inizia leggermente sottotono per il Toro, che soprattutto per quanto riguarda il fisico vivrà due settimane un po’ faticose. Gli astri consigliano di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti. Concedetevi un po’ di riposo e valutate l’ipotesi di iniziare cure e trattamenti specifici che facciano al caso vostro. Nella seconda metà del mese ci sarà un recupero in tal senso, tuttavia sarà meglio non strafare.