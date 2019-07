Il mese di agosto porterà maggior serenità all'interno della vita sentimentale del Capricorno, le coppie che durante il mese precedente hanno attraversato dei momenti di instabilità potranno risolvere le problematiche e ritrovare l’armonia. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo la seconda metà del mese potrebbe portare delle novità, nasceranno importanti progetti. Anche dal punto di vista salutare non sarà un mese faticoso, le energie non mancheranno, anzi vi sentirete più in forma che mai. Di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per i nati sotto il segno del capricorno su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Capricorno, agosto 2019

Amore: come anticipato, il mese di agosto si rivelerà positivo per le relazioni di tipo sentimentale, all'interno delle coppie, grazie anche all'inizio delle vacanze, ci sarà maggior tempo da dedicarsi, riscoprendo così anche l’intimità. Il Capricorno vivrà forti emozioni, in alcuni casi potrebbe esserci un ritorno dal passato, come un ex che bussa alla vostra porta.

Anche per i single sarà un momento interessante, si potranno fare nuove conoscenze e per qualcuno l’amore potrebbe scoccare in maniera del tutto inaspettata. Ci sarà una forte affinità con i nati sotto il segno dello Scorpione, la Vergine e i Pesci. L’unico consiglio che gli astri hanno per voi durante questo nuovo, caldo mese estivo è di impedire a terzi, come parenti e amici di intromettersi all'interno del vostro rapporto, soprattutto quando bisogna prendere decisioni per voi importanti.

Lavoro: con l’inizio di agosto 2019 il Capricorno si libera finalmente dell'opposizione dei pianeti e si prepara a vivere un mese alquanto vantaggioso, in cui non mancheranno le occasioni di mettersi in gioco e dimostrare le proprie capacità. I nati sotto questo segno potranno inoltre richiedere di più, per esempio al datore di lavoro o ambire a nuove posizioni professionali. Certo nulla vi verrà regalato, per ottenere risultati sperati bisognerà faticare, ma questo non vi spaventa.

Dal 19 agosto Marte vi darà una marcia in più e poi arrivano anche Venere e il Sole a partire dal giorno 23. Chi è in attesa di risposte o di una telefonata importante potrebbe riceverle proprio durante le giornate conclusive del mese.

Salute: la prima metà del mese si rivelerà faticosa per il Capricorno per quanto riguarda la salute. Vi sentirete in forma e chi durante il mese precedente ha risentito di fastidi psicosomatici, potrà recuperare in pieno le energie.

Tuttavia lo stress accumulato durante il mese si farà sentire, soprattutto durante l’ultima settimana. In questo periodo qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e lamentare fastidi a gambe e schiena. Gli astri consigliano di concedersi dei momenti di riposo ed evitare di sottoposti a stress e sforzi eccessivi.