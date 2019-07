Quello in arrivo sarà un agosto estremamente vantaggioso per il Sagittario che potrà godere di un quadro astrale molto positivo in tutti gli ambiti. Il mese parte con un notevole recupero fisico, le energie non mancheranno, così come anche la voglia di fare. I sentimenti tornano a ricoprire un ruolo di centrale importanza e per i single è arrivato il momento di ricominciare a guardarsi intorno, si potrebbero infatti fare incontri molto interessanti.

Anche per quanto riguarda la sfera professionale sono in arrivo delle novità, le soddisfazioni non mancheranno. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per tutti i nati sotto il segno del Sagittario, competizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Sagittario, agosto 2019

Amore: il mese inizia in maniera molto positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, all’interno dei rapporti di coppia ci sarà serenità e armonia, la passione si riaccende e si potranno vivere intense emozioni con il proprio compagno/a.

Con Giove in aspetto positivo saranno favoriti i progetti a lungo termine, chi ha idea di sposarsi, di comprare casa o di trasferirsi in un’altra città potrà fare dunque affidamento sugli influssi favorevoli del pianeta. Anche per i single non mancheranno le occasioni di fare incontri interessanti, chi è solo da tempo potrebbe incontrare la persona capace di fare battere di nuovo il suo cuore all’impazzata.

Sfruttate al massimo questo cielo così favorevole.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo quello di agosto, si rivelerà uno dei mesi più vantaggiosi dell’anno, in cui qualcuno inizierà ad occuparsi di progetti, destinati a regalare grandi soddisfazioni nella parte conclusiva del 2019. Dunque qualcuno potrebbe sacrificare le proprie vacanze in vista di un nuovo progetto, ma si dimostrerà una scelta vincente.

Chi gestisce un’attività in proprio o è a capo di un'azienda vedrà incrementare i propri fatturati, soprattutto nel periodo compreso tra l’11 e il 29 agosto, quando Mercurio compierà un transito vantaggioso per il Sagittario. Anche coloro i quali sono alla ricerca di un cambiamento, saranno favoriti dagli astri, questo è il momento migliore per avanzare una proposta o decidere di spostarsi verso un’altra città, anche estera.

Salute: la prima metà del mese si rivelerà estremamente vantaggiosa per il fisico, già durante le giornate iniziali di questo agosto il Sagittario noterà un grande recupero fisico. I trattamenti iniziati durante il mese precedente portano i loro frutti e chi ha risentito di dolori e fastidi psicosomatici si sentirà come rinato. Al contrario più faticosa potrebbe invece rivelarsi la seconda metà del mese, in questo periodo gli astri consigliano di stare un po’ a riposo ed evitare gli sforzi per salvaguardare la forma ritrovata.