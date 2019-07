Sensazioni e sogni camminano di pari passo nell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì grazie a Sole e Venere in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. È una nuova riscoperta dell'amore, che riscalda gli affetti e al tempo stesso, gratifica l'io di alcuni segni zodiacali, producendo delle conferme costruttive per la relazione a due. In particolare nelle previsioni astrologiche seguenti sono beneficiati il Leone, Gemelli, Bilancia e Sagittario.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il bisogno di qualcuno che manifesti l'amore nei vostri confronti è grande, ecco perché farete di tutto per attirare l'attenzione e risvegliare l'amore per vivere splendidi momenti di intimità. Marte garantisce una potente carica sensuale e Venere vi rende molto attraenti in coppia.

Toro: un comportamento piuttosto altalenante in coppia si manifesta prima con forti slanci espansivi, poi con una certa indecisione.

Questo atteggiamento provocato da Urano in quadratura con Venere è difficile da gestire, forse dovrete chiarire bene le vostre idee.

Gemelli: il pianeta dell'amore riscalda il modo di essere e rende gli affetti più profondi. Un autocompiacimento prodotto dalla gratificazione del proprio io viene confermato dal partner con gesti e parole.

Cancro: comprensivi e affettuosi, approfittate della congiunzione di Luna con Mercurio, potrete vivere l'amore in tutti i suoi aspetti, approfondendo le sensazioni a due con enfasi.

Rispetterete le idee del partner, condividendo esperienze e nuove emozioni insieme.

Leone: contenti e molto affettuosi, sfuggirete qualsiasi tipo di contrattempo per dedicarvi anima e corpo all'amore di coppia. Venere conferisce un magnetismo che attira il partner a voi come una calamita. Sfruttate al meglio questa energia, che rende affascinanti e attraenti.

Vergine: la vostra curiosità in coppia diventa molto premurosa e comprensiva.

Informandovi circa i pensieri del partner, dimostrerete molto interesse per le sue idee e al tempo stesso, manifesterete una certezza di essere compresi.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: in coppia, vivrete la relazione a cuor sereno, apprezzando molto nel partner una mente aperta e la correttezza. Sarete molto felici nel ricevere gli ospiti a casa, vivendo momenti di piacevole allegria.

Scorpione: l'influsso plutoniano e saturniano dal Capricorno si fa sentire e produce affetti fermi e razionali. Darete un nuovo valore all'amore e lo farete in modo più consapevole, controllando una forza interiore che tiene a freno l'impetuosità tipica del segno dello Scorpione.

Sagittario: in amore difenderete le sensazioni e nulla potrà rovinare questo equilibrio sentimentale che avete costruito mattone dopo mattone.

Adesso volete approfittare di questo benessere emotivo, vivendo splendidi momenti a due che nessuno potrà rovinare.

Capricorno: non privatevi dell'amore, solo perché Saturno costringe a utilizzare maggiore razionalità e minore emotività. Venere in opposizione rende l'amore troppo freddo nella relazione a due e produce una certa diffidenza nei confronti del partner.

Acquario: afferrate le occasioni di gioia con maggiore slancio, vivendo il presente senza troppi ripensamenti. Venere e Sole in opposizione si fanno sentire e provocano noie sentimentali, ma questi influssi non molto favorevoli non sminuiscono la vostra grinta e la positività.

Pesci: Mercurio dal Cancro, in sinergia e in trigono con Nettuno, potenziano le sensazioni e trasmetterete al partner tutto il vostro amore, con chiarezza e docilità. Esprimendo i sentimenti e condividendo le emozioni insieme, potrete rispondere agli interrogativi amorosi che frullano nel cervello.