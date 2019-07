L'Oroscopo di domani giovedì 25 luglio 2019 regala ancora nuove predizioni in vista di una giornata posizionata a metà della settimana. Sotto tiro i primi sei segni rappresentanti l'anello zodiacale valutati come al solito in base al proprio indice di positività espresso nell'attesissima classifica stelline. Diciamo subito che ad essere messi sotto attenta analisi, per quei pochi che ancora non lo sapessero, in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi si sapere quali saranno i simboli considerati in giornata super-fortunata? Di certo il quarto giorno della settimana è pronto a portare fortuna e soddisfazioni in campo sentimentale ma anche nelle situazioni lavorative soprattutto a tre segni. Volendo in questo caso dare qualche anticipazione su cosa 'bolle in pentola' quest'oggi, ovviamente parlando di fortuna e positività, ad avere ottime chance di successo nel periodo saranno coloro appartenenti ad Ariete, Toro e Cancro, tutti classificati dall'Astrologia quotidiana a cinque stelle.

Per quanto concerne i restanti simboli astrali, da considerare in giornata negativa solamente i nati sotto al segno della Vergine. Agli amici appartenenti al sensuale segno di Terra, le previsioni zodiacali del 25 luglio invitano a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, evitando di strafare. Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione astrologica del giorno, segno per segno.

Classifica stelline 25 luglio

Il prossimo giovedì ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata. La nuova nuova classifica stelline, interessante il 25 luglio 2019, come già annunciato in apertura mostra tre segni in particolare favoriti con cinque stelline. A breve distanza troviamo altri due simboli astrali valutati in periodo normale, quindi valutati con quattro stelle.

Infine, a chiudere il giro, la Vergine: due stelle portate a corredo del segno per via della specularità negativa della Luna, nel frangente in opposizione al Sole in Leone. Convinti? Purtroppo questo è quanto estrapolato dalle effemeridi di giovedì e la scaletta seguente è il risultato. Il responso:

★★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 25 luglio, previsioni

Ariete - Il prossimo giovedì 25 luglio partirà gioioso al punto giusto, quanto basta per dare la giusta carica a tanti di voi nativi dell'Ariete.

In generale ci sarà senz'altro una spinta positiva nelle cose che andrete a mettere in gioco: a far da padrone una grande voglia di fare, il tutto all'insegna della curiosità. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il periodo evolverà all'insegna di una coinvolgente passione con energie tonificanti al punto giusto. Senz'altro tanti di voi riuscirete finalmente a cogliere quelle profonde emozioni capaci di far battere forte il cuore che, forse, mancavano da un bel pezzo.

La vita di coppia senz'altro potrà essere (ri)vissuta da molti in modo davvero intenso e collaborativo riportando in auge qualcuna delle tante 'buone abitudini' in voga non troppo tempo fa. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile! Questo, vi permetterà di far cadere ai vostri piedi perfino chi, tempo prima, non si è degnato nemmeno di regalare un piccolo sorriso. Il dialogo sarà importante per motivare alcune delle vostre scelte: con buone argomentazioni sarete più che convincenti... Nel lavoro, infine, dovreste mostrare più spesso apprezzamento per i collaboratori/colleghi di cui avete stima. A volte è necessario esprimere ciò che vi sembra ovvio cercando, tuttavia, di non risultare saccenti o bacchettoni.

Toro - Partirà ottimamente questo parte della corrente settimana, valutata quest'oggi con le cinque stelle della buona sorte. Nel tempo libero incontri con amici vecchi e nuovi, magari per condividere pensieri o per fare quattro chiacchiere, daranno senz'altro verve e allegria al periodo. In amore, dopo le estenuanti giornate negative ormai alle spalle, pensate solo a quello che fa star bene sia a voi che alla persona cara. In generale un benessere diffuso vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade. Prendete la palla al balzo e stupite la persona che avete a cuore, magari con qualcosa di mai fatto prima. In coppia buona la disponibilità e il buonumore grazie alla Luna presente proprio nel vostro segno, pertanto a voi molto favorevole. Tranquillità anche in famiglia, condita di sorprese anche interessanti: dono o annuncio speciale? Da scoprire... Single, si prevede 'caccia grossa' da parte di molti di voi Toro ancora in 'status' solitario. Consiglio: trovatevi una persona dal carattere stabile e malleabile, soprattutto visto i precedenti vissuti non molto tempo fa da alcuni di voi (avete presente, si?). Nel lavoro, invece, persone importanti si congratuleranno per il vostro operato: bene così! Diciamo che un riconoscimento, soprattutto quando è meritato, fa sempre molto piacere.

Gemelli - La giornata sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Gli astri prevedono, quindi, parlando in senso lato tanta lucidità da mettere in gioco: il periodo sarà declinato tutto alla stabile ordinarietà in assoluto, senza picchi positivi o negativi di alcun genere. In amore quindi, tutte rose e fiori. Il partner vi sosterrà in maniera eccezionale e gioirà per il risultato da voi ottenuto in quelle cose che solo voi due sapete. In coppia, soprattutto, la vitalità non vi mancherà e avrete le idee sempre abbastanza chiare su cosa fare e quando in questa giornata ed anche a chi dare piacere di gioire della vostra bella presenza. Single, chi tra voi è un po' titubante ma aspira ugualmente a fare nuovi incontri di certo non rimarrà deluso: infatti, con un po' di fortuna, potrà allargare la cerchia delle amicizie e poi da lì a far nascere qualcosa di importante il passo sarà breve... Nel lavoro, per chiudere, periodo abbastanza movimentato e a tratti imprevedibile, il che non sarà male dal momento che siete nemici giurati della monotonia. In generale diciamo che sarà un frangente positivo specialmente per quelli autonomi che, eventualmente, avranno a che fare con nuove proposte. Da tenere assolutamente in considerazione.

Cancro - In arrivo un giorno fantastico, ideale inizio di un periodo positivo in vista dell'arrivo di un nuovo fine settimana. In linea di massima, grazie anche ad una bella Luna in Toro amica del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In ogni cosa che farete quasi tutto sarà all’insegna della buona comunicatività e della stima reciproca soprattutto con le persone che avrete di fronte. Le previsioni di giovedì prevedono, pertanto, in amore un momento ideale per provare a fare qualcosa di impegnativo. Chi è già in coppia stabile si preparasse a ricevere, logicamente anche a ricambiare, coccole, tenerezze e tanta complicità. In molti casi, invece, sarà proprio il buonumore a farvi sembrare ancora più belli di quello che già siete: sarete ammirati e invidiati da tutti quelli che vi passeranno vicino... Single, il periodo sarà ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti. Arriveranno occasioni per incontri interessanti, con maggior probabilità di buon fine a coloro nati di seconda o terza decade. Nella migliore delle ipotesi tutto si prospetta per il meglio: sarete solerti, attivi e dinamici e non avvertirete quasi mai quel senso di noia che tanto vi penalizza in certi giorni. Nel lavoro, invece, il frangente potrebbe risultare perfino di vostro gusto. Riceverete stimoli positivi per riuscire a terminare al meglio tutti i vostri compiti.

Leone - In arrivo un giorno normale, quasi tutto improntato alla routine e alla ripetitività. Questa parte centrale della settimana senz'altro non porterà nulla di nuovo rispetto ai giorni precedenti. Intanto cercate di smussare gli angoli ad eventuali questione spigolose in corso con familiari, amici, colleghi e partner. Forse, potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, così, tanto per mantenere stabile un clima spesso abbastanza teso. In amore, quasi tutto vi sorriderà e, se state vivendo una relazione sentimentale 'nascosta', l'armonia e la sintonia che vi lega a questa persona speciale raggiungerà vette elevatissime. Aspettatevi una sorpresa romantica da parte di quest'ultima: questo momento così particolare, molto importante per il futuro, senz'altro vi metterà di buon umore tingendo la giornata di rosa. Single, il vostro cielo sarà abbastanza variegato anche se non esente da impuntamenti: situazioni e umore potrebbero continuamente cambiar faccia, diversificandosi al massimo. Forse potrebbe esserci spazio un po’ per tutto, dall'umore alle stelle per un'amicizia ritrovata ad una persona della vostra vita che potrebbe andar via per sempre; il tutto passando per una bottiglia di prosecco da ingurgitare tutta d'un fiato, così, tanto per 'dimenticare'. Nel lavoro prestate attenzione a certi segnali: questo giovedì arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo...

Vergine - Una giornata negativa, valutata con le due stelle del 'ko'. In alcuni frangenti durante la giornata senza meno dovete stare in guardia tenendo gli occhi e le orecchie bene aperti. Il perché è semplice: alcune formazioni astrali attualmente in atto non promettono niente di buono per il vostro segno. Diciamo che ci saranno malumori e incomprensioni varie, in parte già si coglie il sentore nell'aria: attenzione a come vi porrete nei confronti di alcune persone di vostra conoscenza... L'oroscopo di domani 25 luglio, visto l'andazzo astrale generale consiglia in amore di restare fuori da eventuali 'giochi amorosi' estranei al rapporto attuale ovviamente. In generale, parlando di relazioni sentimentali di qualsiasi tipo, il consiglio è quello di cercare di tenere un tono di voce alquanto mite, al limite della dolcezza: vedrete, gioverà molto alla malleabilità di un eventuale confronto a due. Single, sarete notevolmente stressati e non avrete voglia di vedere nessuno: tenete duro ancora un po', arriverà presto qualcosa di buono anche per voi. In generale, gli astri porteranno più di qualche difficoltà con cui scontrarsi, alcune delle quali vi sembreranno davvero insormontabili: armatevi di pazienza, presto finirà. Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, le stelle non porteranno grandi novità in ambito della vostra attività. Diciamo che dovrete attendere un po' perché arrivino cambiamenti interessanti.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.