Nella settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, Sole, Marte e Venere risplenderanno nei gradi della costellazione del Leone. La Luna nella Vergine le darà qualche novità, mentre Nettuno in Pesci potrebbe minare ancora l'umore dei nativi. Di seguito le previsioni astrologiche della settimana segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete stressati, non riuscirete a smaltire adeguatamente queste tensioni.

In amore questa situazione potrebbe inficiare la stabilità di coppia e renderla di difficile gestione.

Toro: ci sarà una mole di lavoro da svolgere non indifferente, che potrebbe anche portare ad un conseguente peggioramento dell'umore. Meglio il lato amoroso, con qualche sorpresa piacevole in più e un'intesa che sembrerà non vacillare facilmente.

Gemelli: divertenti e frizzanti, costituirete uno stimolo positivo sia per voi stessi che per chi vi circonda.

Il lavoro vi darà l'occasione per fare qualche follia, sia in termini temporali che economici. L'aspetto amoroso si risolleverà sensibilmente con una bella spinta del partner.

Cancro: sarete giù di tono a causa di qualche problema di stampo sentimentale, che riguardi la famiglia, un ex o il partner attuale. La concentrazione sul posto di lavoro potrebbe calare.

Leone: sarete carichi di energie positive. Sarà privilegiato l'ambito lavorativo, ma non mancheranno dei risvolti erotici e sentimentali nei giorni interni alla settimana.

Vergine: aria di rinnovamenti per voi. Fatevi trovare dolci e in vena di scherzi dal vostro partner, chissà che non succeda qualcosa di piacevolmente sorprendente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe sorgere qualche gelosia in ambito affettivo e potreste rischiare di farne un problema enorme. Il lavoro al momento vi sta dando poche soddisfazioni e poca remunerazione economica, ma nel weekend vi accorgerete che qualche progetto importante darà risultati inaspettati.

Scorpione: una faccenda amorosa potrebbe scatenare dei litigi con il partner, però sarete abbastanza abili da non compromettere la vostra intera relazione. Fronte economico e lavorativo stabile.

Sagittario: vi scoprirete molto incerti. Il weekend si prospetta sereno, ma non privo di qualche colpo di scena interessante, soprattutto per voi single.

Capricorno: determinati, vi saprete destreggiare in progetti di natura lavorativa e pratica senza il minimo sforzo.

L'amore sarà messo da parte, quindi provate almeno ad equilibrare la situazione con qualche sorpresa.

Acquario: acquisti nel fine settimana, quando le faccende lavorative vi daranno un minimo di respiro. Qualche punta un po' più alta di stress fisico ed emotivo vi rovinerà la settimana.

Pesci: lavoro a parte, vi sentirete angosciati sul fronte sentimentale. Potreste pensare a un ex o a qualcuno che desiderate, ma questo non sarà il momento di fare conquiste.