L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vedrà Venere favorevole per il Capricorno, mentre il Sagittario vivrà alcune problematiche in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Mercurio a vostro favore avrete maggiore possibilità di riuscire a realizzarvi. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate top sul lavoro, in cui potrete godere di massima possibilità di espressione. Nel weekend qualcosa potrebbe invece andare per il verso sbagliato.

Toro: finalmente la Luna ritornerà dalla vostra parte e vi porterà ad essere maggiormente sereni. Potrete ritrovare la passione a la complicità con il partner che era venuta a mancare. Grandi soddisfazioni professionali stanno per arrivare.

Gemelli: purtroppo, in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio i sentimenti non saranno al meglio. Qualcuno potrebbe vivere delle difficoltà con il partner ed avere a che fare con alcuni battibecchi.

Se sospettati di essere traditi, cercate di togliervi ogni dubbio indagando.

Cancro: favoriti gli incontri ed i sentimenti per i single. Chi è già impegnato potrà riuscire a rafforzare il proprio rapporto con il partner. Cercate di esprimere i vostri sentimenti in maniera aperta e di non aspettare sempre che siano gli altri a venire verso di voi. Non trascurate la famiglia: qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro conforto.

Leone: Venere non sarà più dalla vostra parte, ma ciò non influirà sulla vostra vita di coppia.

In quest'ultimo periodo siete riusciti a costruire un rapporto molto solido con il partner e continuerete ad essere molto sereni. Sul lavoro e meglio non rischiare troppo o lasciarsi andare a dei commenti troppo audaci.

Vergine: nella settimana dal'1 al 7 luglio arriveranno belle emozioni per i nati sotto il vostro segno zodiacale. qualcuno di voi potrebbe finalmente aver deciso di rivelare i propri sentimenti alla persona amata. Chi invece è già impegnato potrebbe ricevere una gradita sorpresa dal partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la grinta non vi manca sicuramente in questo periodo e riuscirete con maggiore facilità a portare avanti i vostri progetti. Sarete molto sereni e riuscirete a risollevare il morale a chi invece è giù di tono. In amore siete convinti di aver trovato il partner ideale.

Scorpione: in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 finalmente tornerà ad esserci il sereno nella vostra relazione, dopo una fase di complicazioni.

Cercate di non essere troppo pesanti e di sorvolare sulle piccolezze. In ambito professionale state pensando di effettuare alcuni cambiamenti.

Sagittario: Luna negativa sul vostro segno porterà dei litigi e delle incomprensioni nella vita di coppia. Anche in famiglia potrebbero presentarsi diversi battibecchi, ma dovrete far attenzione a non tirare troppo la corda. In ambito lavorativo arriveranno invece delle ottime soddisfazioni.

Capricorno: un periodo di tranquillità emotiva è in arrivo per voi.

Nelle ultime settimane avete avuto un po' d'ansia a causa di alcuni impegni e scadenze da portare a compimento. Adesso vi sentite molto più rilassati ed avete voglia di concentrarvi sulla vostra vita sentimentale.

Acquario: le ultime settimane sono state molto difficili da affrontare per alcuni di voi, soprattutto in ambito lavorativo. Siete delle persone molto determinate, ma quando qualcuno vi mette i bastoni tra le ruote non sapete trattenere la rabbia. Cercate di regolarvi per non rovinare i vostri piani.

Pesci: per i nati sotto il vostro segno zodiacale non ci sono delle buone notizie in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio e purtroppo la situazione non sembra migliorare a breve termine. Mercoledì e giovedì giornate particolarmente nervose.