L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì detta legge in ambito sentimentale e approfondisce le sensazioni amorose in maniera profonda e consapevole. Luna in bilancia regala a ciascun simbolo zodiacale un certo fascino, quindi via libera alla felicità nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in coppia, cercate di lasciarvi andare alle sensazioni, vincendo una sorta di indecisione e incostanza che rende la relazione piena di noia.

Una rievocazione dei ricordi passati potrebbe allontanarvi dal presente, limitando ancora di più l'approfondimento della storia.

Toro: la voglia di introdurre novità in coppia è forte, allora che ne dite di dare il via a un viaggio coinvolgente e ricco di stimoli? Basteranno anche pochi giorni da trascorrere insieme al partner e al ritorno tutto vi apparirà diverso.

Gemelli: uno spirito conciliatore in coppia vi farà smorzare eventuali tensioni e riuscirete a risolvere alcune situazioni riguardanti la relazione.

Un ambiente armonico e positivo sarà molto stimolante per il benessere della coppia.

Cancro: anche se la vostra Venere intreccia una quadratura con Luna, ciò non risulta negativo come nelle altre configurazioni quadrate. Sarete molto solari e affettuosi con il partner, anzi forse troppo possessivi, rischiando di soffocarlo con alcune premure eccessive.

Leone: in amore, abbiate il coraggio di affrontare un argomento che vi trascinate da tempo e che è in sospeso.

Mercurio vi darà la spinta giusta per aprirvi a un chiarimento delicato ma doveroso per progredire. Attenzione ad alcune tensioni sprigionate dai figli.

Vergine: se le sensazioni di coppia vi stringono come in una morsa, puntate tutto su Urano e Giove che in posizione di trigono vi elargiscono fortuna.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna entra nel vostro cielo e vi rende più garbati nei confronti del partner. Molto aperti a vivere la relazione con slancio, sarete alla ricerca di stimoli sempre nuovi, allontanando così la noia.

Scorpione: in perfetto equilibrio con voi stessi, riuscirete a trasmettere una sensazione di benessere anche al partner. Luna e Sole in sestile approfondiscono un lato armonioso della vostra personalità e una nuova emotività allenterà le tensioni in modo costruttivo.

Sagittario: una nuova armonia circonda la vostra coppia e sprigiona splendide sensazioni. Sarà più facile anche confrontarsi e mettere in tavola alcuni progetti accantonati da tempo, adesso è il momento giusto per edificare.

Capricorno: non lasciatevi influenzare troppo dal giudizio altrui, alcune persone e soprattutto una figura femminile cercheranno di seminare 'zizzania' nella vostra relazione, rendendovi indecisi poiché troppo sensibili per via di un influsso lunare non molto favorevole.

Acquario: l'influsso della Luna dal domicilio della Bilancia vi rende socievoli e più equilibrati nei confronti delle sensazioni amorose. La vostra felicità di coppia sarà direttamente collegata al desiderio di vivere un'emotività serena, ecco perché ricercherete un ambiente tranquillo in cui vivere la vostra storia d'amore.

Pesci: comprensivi con il partner, sarete pronti ad immedesimarvi nelle sue difficoltà e ad avvolgerlo nelle vostre ali protettive. Attenzione però a non esagerare con questo stato d'animo che rischia di inventarsi i problemi anche quando non ci sono.