Venerdì 19 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dell'Acquario mentre Marte e Mercurio retrogrado saranno in Leone. Plutone e Saturno rimarranno nell'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano nel Toro. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole stazioneranno in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci.

Spese extra per Toro

Ariete: gelosi. Il comportamento dell'amato durante questo venerdì potrebbe mettere in allarme i nati del segno facendogli scattare la 'molla' della gelosia.

Verso sera si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

Toro: spese extra. Qualche spesa non preventivata andrà, con ogni probabilità, ad influire sul bilancio dei nati Toro quest'oggi. Sarà bene tirare la cinghia per qualche giorno in modo da far quadrare nuovamente i conti.

Gemelli: distratti. Idee ed intenti dei nativi in questa giornata potrebbero risultare poco lucidi e, di conseguenza, renderli inclini alle distrazioni, specialmente durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Cancro: passionali. Venerdì col vento in poppa per le faccende di cuore dei nati del segno che saranno privilegiati, più di tutti, sotto le lenzuola sfoggiando la loro focosità grazie alla congiunzione Venere-Sole nel loro segno.

Lavoro 'flop' per Vergine

Leone: attendisti. L'ultimo giorno di Luna acquariana potrebbe mettere qualche ostacolo sul cammino lavorativo dei nati Leone, a maggior ragione di quelli che svolgono lavori autonomi.

Sarà bene aspettare qualche gratificazione nei giorni seguenti.

Vergine: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo questo venerdì potrebbe risultare ostico e nervoso per i nati del segno che, con tutta probabilità, proveranno a controbattere le insidie non riuscendoci.

Bilancia: routine. Giornata senza troppi scossoni o novità di sorta quella che si prospetta per i nativi. La loro routine, però, probabilmente non gli starà stretta e potranno dedicarsi in serata anche alle faccende domestiche insolute.

Scorpione: stressati. Tante forse troppe le urgenze da ultimare nel giorno che precede il weekend potrebbero rendere i nati Scorpione scorbutici oltremodo ed inclini a stressarsi facilmente. Amore in stand-by.

Capricorno polivalente

Sagittario: ombrosi. L'umore dei nati del segno quest'oggi potrebbe essere parecchio basso ed avere un dialogo con loro sarà, c'è da scommetterci, un'impresa ardua. Discussioni coi colleghi per futilità.

Capricorno: eclettici. Oggi i nati del segno vorranno tentare più strade contemporaneamente, sia in amore che sul fronte lavorativo, senza soffermarsi a pensare cosa vogliono realmente.

Acquario: shopping. Un acquisto per la dolce metà o per la casa sarà probabilmente tra i pensieri dei nati Acquario in questo venerdì. Nel tardo pomeriggio potrebbero decidere cosa acquistare spendendo più del necessario.

Pesci: nostalgici. Una vecchia fiamma potrebbe far improvvisamente capolino nelle menti native e, tale ricordo, metterli in modalità 'nostalgia' per 24 ore. Dedicarsi a un hobby sarebbe uno svago ideale per evitare di rimuginarci sopra.