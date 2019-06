Nella settimana dal 22 al 28 luglio 2019, la Luna si sposterà dai Pesci, dove transita Nettuno, al segno dei Gemelli. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Plutone e Saturno proseguiranno il loro moto in Capricorno, come Giove nel Sagittario e Urano nei gradi del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete determinato

Ariete: famiglia d'origine.

Qualche problema con la famiglia sarà più che probabile per i nativi, che non ammetteranno eventuali colpe e rimarranno 'cocciutamente' sui loro punti di vista e comportamenti.

Toro: distratti. Mercurio dissonante potrebbe appannare idee e intenti dei nati Toro, specialmente sino a giovedì, rendendoli distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: sette giorni senza troppi scossoni o novità di sorta quelli che potrebbero dover affrontare i nati del segno.

Domenica di attenzioni verso l'amato bene.

Cancro: delusi. Portare a termine una faccenda lavorativa in questa calda settimana di fine luglio sarà un'impresa titanica per i nati Cancro. Lunedì la giornata migliore.

Sorprese per Leone

Leone: novità. I nativi inizieranno ad accorgersi che l'aria sta cambiando. Non che prima andasse male, ma adesso qualche bella novità potrebbe inaspettatamente giungere.

Vergine: focus lavorativo. L'ambiente lavorativo in questi sette giorni potrebbe risultare ostico e nervoso per i nati del segno, che con ogni probabilità decideranno di ponderare bene le prossime mosse e nei casi limite cambiare lavoro.

Bilancia: stressati. Troppe le incombenze da ultimare in questo periodo e ancor di più in questi sette giorni che potrebbero stressare i nati Bilancia.

Scorpione: perplessi. Lavoro e amore potrebbero nascondere più di un'insidia durante i sette giorni e i nati nel segno non sapranno probabilmente come comportarsi.

Novità per Sagittario

Sagittario: positive novità. E' arrivato il momento delle novità anche per i nati del segno, che a partire da mercoledì potranno probabilmente ricevere un'allettante proposta lavorativa da cogliere al volo.

Capricorno: amore 'flop'. Da un lato le faccende lavorative, specialmente di chi opera alle dipendenze altrui, andranno a gonfie vele, ma dall'altro nelle questioni di cuore potrebbe fari oppressivo un certo nervosismo.

Acquario: flirt. I single del segno potrebbero ricevere più di un'attenzione da parte del partner, specie da giovedì a domenica, probabilmente cederanno alle lusinghe amorose concedendosi qualche flirt.

Pesci: rinunciatari. Se qualcosa non girerà per il verso giusto, probabilmente i nati del segno non tenteranno nuovamente.