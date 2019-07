La terza settimana del mese sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà un momento positivo per la Vergine, che potrà vivere delle belle emozioni in amore e raggiungere importanti risultati all'interno dell'ambito lavorativo e per l'Ariete, che concluderà questa settimana con serenità e buon umore. Alti e bassi per la Bilancia, che in queste giornate sarà un po' tra le nuvole.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di giovedì 18 luglio 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche di giovedì 18 luglio 2019, segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà in maniera positiva per il segno, in questa giornata potrete ritrovare pace e serenità e risolvere le problematiche createsi durate le giornate precedenti. Le stelle sono in aspetto positivo anche per quanto riguarda la sfera sentimentale, i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Il fine settimana si rivelerà vantaggioso per coloro i quali vorrebbe organizzare un viaggio o uno spostamento.

Toro: sarà una giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. All’interno dei rapporti di coppia potrebbero nascere litigi e discussioni, cercate di essere cauti. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico, lo stress accumulato potrebbe farvi reagire in maniera esagerata anche di fronte alle situazioni più semplici.

Gemelli: quella di giovedì 18 luglio sarà una giornata alquanto faticosa per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Vi sentirete particolarmente nervosi ed irritabili, dunque litigi e discussioni potrebbero nascere in amore e all’interno dell’ambito lavorativo. Siate cauti ed evitate di prendere scelte mossi dalla rabbia del momento.

Cancro: sarà una giornata di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualcuno di voi è infatti potrebbe essere alla ricerca di conferme o maggiori sicurezze da parte del partner e per ottenerle potrebbe adottare un atteggiamento distaccato, in attesa che la controparte faccia la prima mossa.

Stando al consiglio degli astri questo atteggiamento potrebbe rivelarsi controproducente e aumentare i dissapori. Siate voi stessi e non abbiate paura di mostrare la vostra vena romantica.

Leone: sarà una giornata un po’ grigia per il segno, vi sentirete nervosi e di malumore e delle controversie potrebbero nascere con le persone che ti stanno intorno, sia in amore che in ambito lavorativo. Gli astri consigliano di rimandare un confronto al fine settimana, quando sarete più disposti all’ascolto e a ricercare un compromesso.

Vergine: sarà un giovedì vantaggioso per il segno, vi sentirete di buon umore e le energie, così come la voglia di fare, non mancheranno. In amore e in ambito lavorativo si potranno raggiungere dei bei traguardi, sfruttate al massimo questa positività degli astri.

Bilancia: durante questa giornata sarete un po’ fra le nuvole, confusi e di cattivo umore, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dei rapporti di coppia, soprattutto laddove nelle giornate precedenti ci sono già stati dei momenti di crisi.

Chi invece non ha una relazione preferirà trascorrere questa giornata in totale serenità e solitudine, per smaltire lo stress accumulato.

Scorpione: nonostante le stelle non siano in opposizione, quella di domani, giovedì 18 luglio 2019, si rivelerà una giornata abbastanza sottotono per i nati sotto questo segno zodiacale. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei malesseri fisici, non avrete voglia di stare in compagnia e preferirete dedicare un po’ di tempo alla cura del corpo e della mente.

Sagittario: sarà una giornata positiva per i nati sotto il segno del Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Parlare dei vostri sentimenti non vi farà più tanta paura, all’interno del rapporto di coppia ci sarà una forte complicità e la passione si riaccenderà. Questa giornata, così come il resto del weekend, potrebbe portare i single a fare degli incontri veramente interessanti per il futuro.

Capricorno: durante questa giornata gli astri saranno dalla vostra parte e soprattutto i rapporti interpersonali ne trarranno giovamento. Sarà un buon momento per coloro i quali lavorano a stretto contatto con il pubblico, si potranno concludere delle vendite redditizie o stipulare contratti vantaggiosi. Anche i sentimenti ricopriranno un ruolo importante, e i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Acquario: quella di giovedì 18 luglio si rivelerà una giornata abbastanza sottotono per il segno. Nel rapporto di coppia potrebbero nascere delle discussioni, che vi metteranno di malumore per l’intera giornata. Cercate di risolvere delle controversie prima dell’arrivo del fine settimana o rischiate di peggiorare la situazione. Bene l’ambito lavorativo.

Pesci: durante questo fine settimana i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore, anche laddove nei giorni precedenti ci sono stati dei momenti di incertezza, si potranno risolvere le controversie e trascorrere delle giornate in armonia e serenità. Anche per i single sarà un weekend fortunato, le relazioni e le conoscenze che nascono durante questo periodo dell’anno si riveleranno importanti per i mesi futuri.