Venerdì 2 agosto 2019 troviamo la Luna, Marte, Venere ed il Sole nel segno del Leone mentre Mercurio ed il Nodo Lunare saranno in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto nel Toro. Netturno rimarrà stabile in Pesci.

Toro stressato

Ariete: perplessi. Il comportamento dell'amato quest'oggi potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, sulle prime, rimarranno perplessi ma poco dopo potrebbero innescare polveroni dialettici.

Toro: stressati. Tante forse troppe le incombenze da ultimare questo venerdì per i nati del segno che proveranno ugualmente a portarle a termine tutte arrivando, però, stremati e stressati a sera.

Gemelli: progettuale. I due Luminari dell'affine Leone doneranno alla giornata dei nativi un'impronta lungimirante. Venerdì ottimale per progettare le prossime mosse da effettuare, specialmente negli affari di cuore.

Cancro: amore 'flop'. Da un lato i lavoratori alle dipendenze altrui godranno, con ogni probabilità, di ottimi influssi ma dall'altro le vicende amorose potrebbero risentire dei forti contrasti planetari. Sarà bene che mantengano un atteggiamento diplomatico per evitare qualsiasi attrito.

Bilancia sensuale

Leone: esplosivi. Nel periodo del compleanno, specialmente questo venerdì con una moltitudine di Astri a fare il tifo per loro, i nativi risulteranno sfavillanti in ogni 'impresa' vorranno gettarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: distratti. Idee ed intenti dei nati Vergine potrebbero risultare appannati quest'oggi a causa dell'accoppiata avversa Sole-Mercurio. Massima attenzione con le parole sarà doverosa per evitare strafalcioni.

Bilancia: sensuali. Le Stelle ben disposte renderanno, c'è da scommetterci, i nati del segno pronti a tuffarsi nell'arte del corteggiamento sfoderando una sensualità che colpirà nel segno.

Lavoro in secondo piano.

Scorpione: ombrosi. Umore sotto i tacchi durante la giornata che precede il weekend per i nati del segno. I contrasti Terra-Fuoco in onda potrebbero risultare oltremodo sfavorevoli rendendoli uggiosi.

Sagittario espansivo

Sagittario: espansivi. Lo sbarco della Luna nel loro Elemento donerà ai nati Sagittario una nota di socievolezza che spesso tendono a nascondere. Stavolta sarà in bella mostra la loro espansività e partner ed amici ne saranno entusiasti.

Capricorno: senza infamia né lode. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che, con ogni probabilità, vivranno i nativi. Giornata utile per intraprendere un nuovo hobby che funga da rigeneratore energetico.

Acquario: demotivati. Pianeti ostinatamente sfavorevoli quest'oggi per i nativi potrebbero renderli demotivati sia nelle faccende lavorative che nelle vicende amorose. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale.

Pesci: invidiosi. Un conoscente o un amico, agli occhi dei nativi, potrebbe passarsela meglio di loro e tale situazione scatenerà un'immotivata invidia visto che ogni 'percorso di vita' segue direzioni diverse.