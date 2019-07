La giornata di mercoledì 21 agosto sarà caratterizzata da numerosi impegni lavorativi per i segni dell'Ariete, dello Scorpione, della Vergine e dei Gemelli, gli ultimi due alle prese con un periodo fortunato anche sul piano amoroso e sentimentale. Litigi e incomprensioni invece riguarderanno i nativi nel segno della Bilancia, dell'Acquario e dei Pesci.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lavoro al top.

La positività sul posto di lavoro vi regalerà qualche riconoscimento, ma anche le prospettive per poter vivere al meglio la vostra situazione sentimentale. Continuate così.

Toro: rinnovamenti. Avrete modo di fare qualcosa esclusivamente per voi, per il vostro look o comunque per la vostra mente, come dedicarvi ai vostri hobby. Non sarà esclusa comunque la partecipazione di un amico fidato.

Gemelli: intraprendenza sul lavoro.

Molti aspetti della vostra vita stanno andando bene, non ci saranno motivi rilevanti per cui lamentarvi, ma dovrete soltanto fare attenzione a qualche acciacco dovuto al clima.

Cancro: giornata dedicata all'amore. Il partner vi percepirà più inclini alla sensualità e qualche accessorio in più per una serata davvero fuori dalle righe.

Leone: sarete in calo di energie, con un aumento di stress non indifferente.

Dovrete fare appello alla vostra calma, organizzando meglio la giornata in modo da avere qualche ora tutta per voi.

Vergine: amore in rialzo. Questo 'stacco' dal lavoro avrà reso anche la vostra relazione meno tormentata e burrascosa. La tranquillità che state vivendo sta dando i frutti sperate, tanto che potreste decidere anche di organizzare una gita.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: litigi con il partner.

Troppe incomprensioni durante la giornata di mercoledì, vi converrà fare attenzione a come svilupperete una eventuale discussione perché si prospetta un riavvicinamento per niente facile.

Scorpione: la buona organizzazione fra amore, lavoro, affetti e salute sarà tutta in rialzo. Avete fatto ogni cosa nel migliore dei modi e in serata ci sarà qualche sorpresa che inaspettatamente vi sorprenderà.

Sagittario: qualcosa nella vostra tabella di marcia riguardo le vostre personalissime vacanze non sta andando bene, quindi anche la vostra pazienza subirà qualche effetto negativo.

La famiglia però saprà come aiutarvi.

Capricorno: avrete del tempo per le amicizie, soprattutto per quelle nuove, da studiare e con cui discutere dei vostri argomenti prediletti.

Acquario: al momento la famiglia sarà di notevole supporto per qualche dubbio che riguarderà la sfera sentimentale. Attenzione al denaro.

Pesci: in serata è atteso un litigio con il partner. Provate ad ammettere qualche vostro errore e ogni cosa ritornerà come prima.

Salute in leggero rialzo.