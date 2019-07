Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti al periodo di agosto. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del primo giorno del mese che vedrà il Leone favorito nei rapporti sentimentali visto che diversi pianeti sono nel suo segno. Per la Bilancia, invece, meglio non esagerare nelle scelte di carattere lavorativo. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, Lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore il mese di agosto parte bene, con Venere e Marte favorevoli, ma anche la Luna ed il Sole oggi saranno della vostra parte. Nel lavoro le situazioni che nascono in questi giorni sono importanti.

Toro: per i sentimenti agitazione che domina la scena in questa prima parte del mese di agosto, i primi momenti saranno un po' agitati. Nel lavoro possibili dispute ed incomprensioni, anche se ci sono buone prospettive.

Gemelli: la giornata vedrà Venere dalla vostra parte, per questo motivo maggiore forza in amore. Nel lavoro avrete la possibilità di avanzare ed espandere la vostra attività. A livello fisico cercate di rallentare per non stancarvi troppo.

Cancro: a livello sentimentale attenzione alle esigenze della persona amata, soprattutto se a luglio c'è stata una lite importante. A livello lavorativo le questioni di tipo legali devono essere affrontate immediatamente.

Leone: per i sentimenti meglio lasciarsi andare ai nuovi incontri visto che Venere, Sole e Marte sono nel vostro segno. Nel lavoro periodo buono per chi ha un'attività indipendente. Forza per il fisico.

Vergine: il mese parte bene ma il meglio arriverà dalla metà in poi. Marte in quel periodo farà parte del vostro segno e vi aiuterà nelle questioni tipo amoroso. A livello lavorativo è meglio gestire con attenzione le novità. Stanchezza per il fisico.

Previsioni e oroscopo 1 agosto: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: questa sarà una giornata interessante per trasformare un'amicizia in qualcosa in più. Nel lavoro meglio agire con prudenza, non fate scelte azzardate. Fine settimana di recupero.

Scorpione: per i sentimenti l'inizio di agosto sarà piuttosto caotico, questo è un momento utile per riscattarsi dopo una storia andata male.

A livello lavorativo ricordatevi che c'è stato un cambiamento non troppo facile da accettare. Per il fisico recupero.

Sagittario: questi sono giorni interessanti per i nati sotto questo segno zodiacale, e se siete insieme da tempo potreste anche lanciarvi in nuovi progetti. Nel lavoro arrivano buoni risultati.

Capricorno: quello che parte ora è un mese interessante per l'amore, soprattutto nella seconda parte, quando arriveranno molto emozioni.

A livello lavorativo ci sarà qualcosa in più in questa giornata. Attenzione solo ad un po' di stanchezza.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che potrebbe essere compromessa da qualche piccolo problema sentimentale. Nel lavoro, se avete rimesso in piedi da poco un'attività, occorre risolvere alcuni problemi nati nel corso degli ultimi mesi. Forza per il fisico.

Pesci: questa è una situazione abbastanza tranquilla. Meglio circondarsi di persone solide attorno. Nel lavoro comunicazioni e soddisfazioni importanti entro poco tempo.