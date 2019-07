Giovedì 25 luglio 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole stazioneranno nel Leone. Il Nodo Lunare, Venere e Mercurio saranno nell'orbita del Cancro. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Amore 'flop' per Cancro

Ariete: perplessi.

Il comportamento ambiguo dell'amato potrebbe rendere perplessi i nati del segno che, verso sera, si renderanno conto di aver frainteso certi gesti ed il sereno tornerà a regnare in coppia.

Toro: stacanovisti. Niente e nessuno riuscirà, con ogni probabilità, a placare la determinazione dei nativi questo giovedì, specialmente di coloro che svolgono lavori autonomi. Dedizione ed audacia le loro parole d'ordine.

Gemelli: confusi. Idee ed intenti dei nati Gemelli potrebbero essere offuscati dalle copiose dissonanze planetarie, capitanate dal contrario Saturno. Sarà bene che porgano molta attenzione durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Cancro: attriti amorosi. Qualche asperità sulle faccende di cuore sarà probabilmente da mettere in conto durante queste 24 ore per i nativi. La loro ostinazione li porterà a rifiutare un doveroso confronto col partner.

Vergine fortunato

Leone: conoscenze. Sul fronte lavorativo questo giovedì potrebbe rivelarsi una giornata pressochè routinaria mentre gli Astri vorranno premiare i single del segno con conoscenze mozzafiato.

Vergine: fortunati. Una puntatina al loro gioco preferito, senza esagerare, gli porterà, con tutta probabilità, un'entrata economica gradita seppur di piccola entità. La vincita donerà loro un ottimo umore sino a sera.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Bilancia potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria da cui saranno chiamati, c'è da scommetterci, a risolvere una spinosa questione che si trascina da tempo.

Scorpione: pungenti. Le loro battute al vetriolo non passeranno inosservate quest'oggi a causa della severa triade in onda Luna-Urano-Saturno. Qualche ramanzina sulle loro puntigliosità sarà più che probabile.

La Dea bendata bacia il Capricorno

Sagittario: ombrosi. Umore sotto i tacchi quest'oggi per i nati Sagittario che saranno probabilmente alle prese con qualche grana lavorativa. Verso sera, fortunatamente, ci penserà l'amato a tirarli su.

Capricorno: baciati dalla fortuna. Una vincita insperata, una chiamata lavorativa o la persona dei loro sogni potrebbe d'improvviso rendergli la giornata memorabile.

Prime ore mattutine leggermente nervose.

Acquario: shopping. L'umore ballerino della giornata potrebbe far protendere i nati del segno per un acquisto che fungerà da 'auto-gratifica'. Il rischio è che spendano più del necessario per qualcosa di cui, al momento, non hanno bisogno.

Pesci: routine. Giovedì senza infamia né lode quello in onda per i nati Pesci che potrebbe risultare avaro anche di stimoli per spingerli a mettersi in gioco. L'ozio prenderà, c'è da scommetterci, il sopravvento.