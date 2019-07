La giornata di martedì 13 agosto sarà un po' sottotono per alcuni e decisamente “no” per altri. Le tensioni all'interno dei rapporti in genere, come nel caso del Toro, porteranno i nativi a delle riflessioni forti, mentre per altri segni come il Cancro, forse decisamente più esasperati, queste incomprensioni daranno l'avvio a litigi e a nervosismo. Bene l'ambito amoroso per la Bilancia, soprattutto dal punto di vista erotico, meno soddisfacenti i rapporti per i segni dello Scorpione e della Vergine.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete l'energia giusta per fare qualcosa di soddisfacente sul piano lavorativo, qualcosa che vi renderà orgogliosi di voi stessi e che potrebbe essere un valido trampolino di lancio verso una promozione.

Toro: qualche tensione in famiglia vi darà qualcosa su cui riflettere circa il vostro atteggiamento in questo momento un po' troppo remissivo, e naturalmente non da voi.

Martedì gli astri vi faranno accontentare del quieto vivere.

Gemelli: qualche occhiata vi farà interessare a qualcuno. Vi basterà guardarvi attorno, dal momento che Venere sarà dalla vostra parte. Rendervi più adorabili vi darà quella marcia in più, quindi dedicatevi allo shopping e alla vostra persona.

Cancro: potrebbe scoppiare qualche lite, forse per qualcosa di importante e per qualcosa a cui tenete particolarmente.

A lungo andare però questa situazione emozionale potrebbe travolgervi e intaccare anche il vostro aspetto sentimentale.

Leone: più grinta nei progetti, ora che le nuvole sulla vostra situazione sentimentale si saranno leggermente diradate. Il fronte finanziario subirà una notevole impennata anche grazie a qualche collaborazione all'interno della cerchia dei colleghi.

Vergine: ancora piuttosto nervosi, ancora non avrete fatto i conti con qualche faccenda fra amici rimasta involontariamente in sospeso o comunque con qualcuno a voi vicino. D'altro canto però ci sarà qualche piccolo successo lavorativo che vi darà fiducia in voi stessi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il partner vi darà qualche occasione in più per dare sfogo alla vostra vena erotica, ma dovrete fare i conti con i sentimenti che vi allontaneranno un po' troppo dalla sfera razionale che in questo periodo risulta essere molto florida.

Scorpione: l'aspetto sentimentale sul fronte delle amicizie ancora non vi darà tregua, potrebbero esserci delle persone che vi daranno delusioni e motivi validi per allontanarvene.

Più sereno e stabile il rapporto con la vostra dolce metà.

Sagittario: rimanere calmi durante le ore lavorative sarà il perno su cui ruoterà la vostra giornata di martedì. Il motivo sarà da ricercare nel fatto che molti progetti in corso potrebbero risultare alquanto confondibili e poco coerenti.

Capricorno: state attenti alla salute, non vi basterà del caffè in più per ristabilire la vostra normale concentrazione.

Vi servirà del riposo fatto bene e che non sarà interrotto da uscite varie o colpi di testa del vostro partner o di qualcuno in famiglia.

Acquario: forse non siete soddisfatti della vostra situazione attuale, sia economica che sentimentale, ma questo atteggiamento di distacco e troppo polemico vi metterà in conflitto con qualcuno vicino a voi, e in modo forse duraturo.

Pesci: il lavoro starà sfuggendo un po' di mano a causa dei mille pensieri che stanno assalendo la vostra mente. Sarà bene lasciare da parte la vostra vena emozionale per fare spazio al vostro lato più pragmatico e sbrigativo. Pensate alle conseguenze.