Martedì 30 luglio 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno sui gradi del Cancro mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nei gradi del Capricorno, così come Giove sarà in Sagittario ed Urano si troverà nel segno del Toro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Lavoro 'top' per Cancro

Ariete: finanze 'flop'. I nati del segno questo martedì potrebbero pagare lo scotto dello scontro planetario tra Terra e Fuoco.

Tali asperità si riverseranno principalmente sull'ambito economico provocando spese extra che intaccheranno negativamente le loro finanze.

Toro: fiacchi. Le copiose dissonanze astrali, capitanate da Marte opposto, doneranno un bottino energetico scarno che, di conseguenza, potrebbe rendere i nativi svogliati durante lo svolgimento delle incombenze quotidiane.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno grazie alla triade Sole-Marte-Venere nell'affine Leone.

Il loro sorriso, con ogni probabilità, donerà tranquillità e buonumore alle persone con cui si rapporteranno.

Cancro: lavoro 'top'. Se da una parte le faccende di cuore potrebbero risentire di forti gelosie, purtroppo motivate, dall'altra l'ambito lavorativo godrà di influssi molto favorevoli che distrarranno i nativi dalle asperità amorose.

Leone dubbioso

Leone: dubbiosi. Sebbene questo martedì avrà il favore di Astri importanti i nati Leone risentiranno, con tutta probabilità, della Luna nel segno precedente che potrebbe appannare loro le idee ed intenti.

Vergine: strateghi. I nati del segno durante questo martedì potrebbero mettere in atto un piano da veri strateghi per contrastare gli ostacoli nell'ambiente lavorativo. Se faranno un lavoro certosino facendo le loro mosse a dovere, allora passeranno una giornata relativamente tranquilla.

Bilancia: nuovi amori. Nonostante la severa contrarietà di Saturno ed Urano, per la prima decade, sul versante lavorativo i nati Bilancia riceveranno 'in dono' dalle Stelle qualche nuova conoscenza affettiva che, c'è da scommetterci, farà battere il loro cuore.

Scorpione: stand-by. Giorno di pausa per i nati del segno, ma solo mentale. Di faccende da sbrigare ce ne saranno parecchie ed anche di 'carne al fuoco' in qualità di progetti, ma i nati Scorpione metteranno i pensieri in stand-by.

Amore 'flop' per Acquario

Sagittario: burberi. Marte ed il Sole doneranno ai nativi la grinta di affrontare le asperità odierne, ma Urano in quadratura mescolerà le carte in tavola proponendo loro delle evoluzioni inaspettate.

Capricorno: capricciosi. I nativi durante questa giornata potrebbero divenire incontentabili specialmente sul versante amoroso. Tale atteggiamento farà infuriare il partner che gli farà probabilmente una sonora ramanzina.

Acquario: attriti amorosi. Tanti i Pianeti che oggi volteranno le spalle ai nati Acquario sia sul fronte lavorativo che su quello amoroso. La persona amata potrebbe chiedere spiegazioni sulla loro 'lontananza affettiva' dell'ultimo periodo.

Pesci: nostalgici. Un amore mai dimenticato potrebbe entrare nuovamente nei pensieri dei nativi questo martedì. L'accoppiata Nettuno-Luna nel loro elemento li renderà oltremodo nostalgici verso le 'vecchie fiamme'.