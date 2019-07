L'Oroscopo di domani 30 luglio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: in primo piano le novità di oggi interessanti i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi saranno solo due segni.

Pronti a gioire o eventualmente soffrire nell'attesa di sapere quali saranno i segni migliori del momento? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta nell'articolo di oggi, sperando di non deludere attese e speranze di tutti voi, amici lettori appassionati di Astrologia. Diciamo subito che questa parte della settimana si prevede altamente favorevole per i nativi del Cancro e della Vergine.

Giustamente e meritatamente il prossimo martedì andrà a favore dei due simboli astrali appena citati, quindi di diritto classificati in giornata a cinque stelle. Il periodo in osservazione però, secondo le previsioni zodiacali del 30 luglio, non sarà troppo convincente per coloro appartenenti al generoso segno del Toro: il segno di Terra sarà sotto scacco da Sole e Venere, entrambi in opposizione a Urano, l'attuale pianeta di settore. Andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 30 luglio 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo martedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 30 luglio 2019? Gli astri in questo caso hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del periodo in esame, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto.

Allora, iniziamo pure a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Toro.

Oroscopo martedì 30 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questo martedì, giornata relativa alla presente settimana da poco iniziata, per voi Ariete non presenterà troppe difficoltà a cui dover porre rimedio.

Diciamo che avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporterà degli impegni. Beneficerete di influenze planetarie che tireranno su il vostro morale, perché state andando nella direzione giusta. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata al limite della media positività per voi nativi. In coppia soprattutto, vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti del vostro partner.

Sarà il momento (forse) di esprimere il vostro punto di vista su un certo argomento: cercate di mantenere il vostro rapporto su una solida base in modo da affrontare al meglio i futuri progetti di vita. Single, per quelli di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Ovviamente non con la persona con la quale avete rotto, bensì, potrebbero maturare altri tipi di incontri, assai più piacevoli! Nel lavoro infine, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo sarà una grossa soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Toro - Il prossimo giorno in calendario di certo sarà abbastanza impegnativo da affrontare. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono', nel corso di questa giornata avrete difficoltà soprattutto in campo sentimentale. In generale quasi tutto proseguirà come al solito con l'attività giornaliera a pieno regime otto ore su ventiquattro: ogni tanto riposatevi! In amore pertanto, non sognate troppo a occhi aperti in questo frangente, servirebbe solo a farvi sentire più ansiosi e maggiormente stressati. Cercate invece di creare una maggiore complicità col partner senza chiedere nulla in più al rapporto. Single, una brusca frenata nella vostra sfera sentimentale influirà sul buon umore quotidiano. Sarete sicuramente costretti a fare una scelta, ma potreste anche essere in difficoltà: in molti forse avreste voluto evitare questo momento, non è così? Nel lavoro, diciamo che non vi sentirete in gran forma: per fortuna non si prevede niente di grave, probabilmente si tratterà di qualche piccolo malanno di stagione o di un’eccessiva stanchezza. Fate quello che potete, senza forzare oltre le vostre possibilità, ok?

Gemelli - Partirà discretamente bene questo vostro martedì risultando per molti di voi Gemelli abbastanza vivibile. Pochi i 'contro' ed abbastanza invece i 'pro'. Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In amore invece, sarete davvero apprezzati e finalmente capiti dal vostro partner. In coppia, cercate di mantenere un’estrema serenità anche perché non c’è davvero nulla di cui preoccuparsi. Il pomeriggio procederà tranquillamente e la sera avrete tutto il tempo per dedicarvi allo svago. In questo frangente, la persona amata avrà sicuramente più tempo da dedicarvi, quindi sappiate ben ricambiare. Se single però, vi consigliamo di non arrabbiarvi più di tanto per ogni piccola cosa che capita: lasciate stare i piccoli problemi e coccolatevi, la vita è così avara di tempo. Nel lavoro, le novità che state aspettando da tempo non sono in arrivo, almeno per ora. Sappiate attendere ancora, senza per questo perdere la pazienza.

Astrologia 30 luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Martedì giornata positiva per voi del Cancro: pronti a godere dei benefici rilasciati da astri altamente performanti? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi, i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti. Le previsioni di martedì pertanto invitano a puntare molto sul settore relativo all'amore. La vostra vita di coppia sarà in aspetto molto positivo e sarete più convincenti del solito. Il bisogno di brillare ispirerà il vostro partner che senz'altro potrebbe immedesimarsi in voi adeguandosi di conseguenza. Quindi, diciamo che vivrete e assaporerete tutto ciò che la vita senz'altro vi offrirà: senza pensare troppo al futuro, godete il presente artigliando anche la più piccola opportunità che le stelle vorranno dispensare. Single, oggi o domani scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciprocamente: che aspettate, buttatevi! Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro che probabilmente vi serviranno molto presto. Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno. Intanto cercate di domare la vostra impulsività.

Leone - In linea con parte delle attese, dunque abbastanza bene questo vostro martedì della corrente settimana. Senz'altro quella che vi aspetta sarà soprattutto una giornata ordinaria, senza grandi novità o chissà cosa. Sarete però decisamente amorevoli e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone a voi più care. In amore, il vostro partner sarà complice nelle scelte che farete facendo di tutto per farvi stare bene. Sicuramente riuscirà a rendervi la persona più felice della terra a patto di saper gestire bene la vostra impulsività. Troppo spesso tendete ad emergere dal rapporto di coppia cercando di 'dominare' la vostra dolce metà. Single, avrete una naturale tendenza a circondarvi di persone ed a consolidare amicizie. Il buon umore sarà contagioso se ben esternato: ci potrebbero essere incontri molto piacevoli all'orizzonte. Nel lavoro, le stelle indicano che il giro d'affari migliorerà, anche se in modo pacato seppur continuato. Potrebbero capitare occasioni buone per allacciare nuovi contatti.

Vergine - Si profila una buona giornata all'orizzonte per voi della Vergine. Questa parte della settimana, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà molto facile per alcuni lasciarsi andare. Parte del cielo sarà dalla vostra parte, dunque datevi da fare soprattutto se avete sul piatto una questione da portare a buon fine. Quasi sicuramente dovrete rivedere alcune prese di posizione riadattandole alle attuali esigenze. L'oroscopo di domani 30 luglio in amore vede alla grande sentimenti e dolcezza: se siete stabilmente in coppia, scoprirete che la vera ricchezza è avere vicino la persona amata. Sappiate che niente altro riuscirà a soddisfare meglio i vostri desideri. Single, prima di iniziare eventualmente la ricerca dell'anima gemella, domandatevi innanzitutto cosa vorreste trovare di bello da un ipotetico lui o lei, poi con convinzione darvi da fare. Nel lavoro, per chiudere, la giornata di oggi sarà davvero tutto un programma: avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine ma grazie al vostro entusiasmo ed alla capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente.

