Nel weekend del 13 e 14 luglio 2019 troviamo Giove e la Luna nei gradi del Sagittario mentre il Sole, il Nodo Lunare e Venere saranno in Cancro. Marte e Mercurio retrogrado transiteranno in Leone e Nettuno sarà stabile nei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro.

Amore 'top' per i Gemelli

Ariete: nervosi. Alcuni contrasti planetari potrebbero rendere i nati del segno nervosi, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Un atteggiamento meno aggressivo, anche nei dialoghi, li aiuterà a far scivolare il fine settimana senza danni.

Toro: pantofolai. Il pensiero fisso del weekend sarà, con ogni probabilità, rilassarsi in ogni modo. Che si tratti del tipico film e divano, del loro hobby o di una cena galante non vorranno fare altro.

Gemelli: amore a gonfie vele. Se da un lato l'ambiente lavorativo potrebbe nascondere qualche asperità, anche se facile risoluzione, dall'altro le faccende di cuore garantiranno copiose soddisfazioni morali ed affettive ai nati Gemelli.

Cancro: famiglia d'origine. Il focus di sabato e domenica potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che potrebbe chiedere un aiuto economico ai nativi. Il loro supporto sarà di fondamentale importanza.

Flirt per il Leone

Leone: flirt. Corteggiamenti e storie passeggere saranno più che probabili in questo weekend leonino. Sul fronte lavorativo qualche inceppo potrebbe rallentare il raggiungimento dell'obiettivo.

Vergine: distratti.

Errori e manchevolezze, specialmente il 13, saranno da mettere in conto per i nati Vergine in ambito lavorativo. Una sonante ramanzina potrebbe giungere a fine turno.

Bilancia: shopping. Che si tratti del centro commerciale, del negozio sotto casa o di uno shop online in questi due giorni il pensiero ricorrente dei nativi sarà dedicarsi al 'rigenerante' shopping.

Scorpione: pungenti. Gli sguardi e le battute al vetriolo dei nati Scorpione in questo weekend potrebbero risultare più pungenti del solito e ferire qualche persona. Chiedere scusa sarà un atto doveroso per riappacificare gli animi.

Acquario stressato

Sagittario: cocciuti. Weekend d'ostinazione quello che potrebbero vivere i nati del segno specialmente in ambito affettivo dove l'amato bene non riuscirà in alcun modo a fargli cambiare idea.

Capricorno: incontentabili. Difficilmente saranno soddisfatti dei risultati ottenuti i nati del segno in questo fine settimana. Sebbene le gratificazioni saranno evidenti loro risulteranno, con tutta probabilità, incontentabili.

Acquario: stressati.

Troppe le urgenze lavorative da portare a termine negli ultimi due giorni settimanali per i nati Acquario che, orientati nell'ultimarle ugualmente, potrebbero uscirne oltremodo stressati.

Pesci: nostalgici. Vecchi pensieri legati ad un passato amoroso potrebbero riemergere grazie alla congiunzione nettuniana e rendere, di conseguenza, i nativi malinconici almeno sino al pomeriggio del 14.