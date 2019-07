La giornata di venerdì 19 luglio, sarà in risalita per i nativi del Capricorno, che ritroveranno la fiducia sul posto di lavoro. Il Cancro sarà in vena di stare assieme al partner, mentre il Toro organizzerà una rimpatriata con gli amici di un tempo. Sorprese per quanto riguarda il Leone, mentre i nativi Acquario saranno piuttosto ostinati.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 19 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 19 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete meno tesi e più tranquilli durante la giornata di venerdì.

Questa è la giusta occasione per riuscire a ritrovare il successo sul posto di lavoro, e recuperare l'affiatamento di coppia con il partner. Voto - 7,5

Toro: la nostalgia dei vecchi tempi vi farà venire in mente di contattare un vostro amico per organizzare una rimpatriata. Sarà l'occasione perfetta per cercare di distrarvi dalle ultime fatiche al lavoro. Voto - 7,5

Gemelli: novità sia in amore che sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì.

Riuscirete a trovare un pretesto per stare in compagnia del partner e ripristinare l'affiatamento di coppia, mentre in ambito lavorativo potreste ricevere una promozione. Voto - 8

Cancro: sarà un venerdì molto romantico per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia sarà alle stelle al punto che la passione scoppierà ben più di volta. Voto - 8

Leone: giornata ricca di sorprese per i nativi del segno. Potreste ricevere una sorpresa da parte di una persona che non vi aspettavate.

Questo vi renderà molto felici, ma fareste meglio a ricambiare al più presto. Voto - 7,5

Vergine: potreste avere degli imprevisti sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì. Fareste meglio dunque a riorganizzarvi e concentrarvi di più sugli affari. Voto - 6,5

Bilancia: al momento non avete idea di come comportarvi con il vostro partner per cercare di recuperare l'affiatamento di coppia. La fiducia e i consigli dei vostri amici saranno fondamentali per risolvere la situazione.

Voto - 6,5

Scorpione: il lavoro potrebbe prosciugare tutte le vostre energie durante la giornata di venerdì in quanto avrete una marea di lavoro da portare a termine. Voto - 6,5

Sagittario: vi sentirete come messi all'angolo durante la giornata di venerdì, probabilmente a causa del vostro atteggiamento recente. Fermatevi un attimo a riflettere e cercate di risolvere la situazione. Voto - 6

Capricorno: giornata in risalita per i nativi del segno. I recenti successi sul posto di lavoro faranno in modo di aumentare la fiducia in voi stessi e tornare a lavorare al top come prima.

Voto - 8

Acquario: lo stress sarà nell'aria durante la giornata di venerdì. Ciò nonostante, sarete così ostinati che farete di tutto per cercare di non rovinarvi la giornata. Voto - 7,5

Pesci: non avrete voglia di gentilezze dagli altri, nè tantomeno di baci e coccole da parte del partner. Ciò nonostante sarete molto determinati sul posto di lavoro, con un progressivo aumento dei vostri guadagni. Voto - 6,5