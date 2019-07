Durante il fine settimana del 27 e 28 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dei Gemelli mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare, Venere e Mercurio saranno sui gradi del Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel Toro.

Gemelli brioso

Ariete: ombrosi. L'umore del fine settimana nativo potrebbe essere uggioso a tal punto che rinvieranno anche gli impegni mondani per restare a casa dedicandosi ad alcune pulizie domestiche, spesso procrastinate.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati dalla dissonante coppia Marte-Sole, risulterà probabilmente scarno e, di conseguenza, insufficiente per adempiere a tutte le urgenze del weekend.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sia che si tratti di una 'maratona di shopping' con le amiche sia in una cena galante assieme all'amato bene. Il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui si rapporteranno.

Cancro: famiglia d'origine. Le copiose dissonanze planetarie in onda questi due giorni potrebbero orientare il focus dei nati Cancro verso la famiglia originaria dove una questione spinosa irrisolta sarà da chiarire.

Leone passionale

Leone: passionali. Venere sbarcherà nel loro segno domenica donandogli un fascino irresistibile e mettendo nel loro percorso una conoscenza mozzafiato. Carpe diem.

Vergine: stressati.

L'ambiente lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia che i nativi, a causa dell'avversità dei due Luminari, non riusciranno a contrastare a dovere. Probabili trappole ed inganni da parte dei colleghi.

Bilancia: shopping. Un acquisto d'abbigliamento potrebbe essere il pensiero fisso del sabato dei nati Bilancia. Dopo aver fatto qualche conto nelle proprie tasche decideranno, con tutta probabilità, di regalarsi qualche abito durante il 28.

Scorpione: perplessi. Lo sbarco di Venere in Leone metterà sotto la lente d'ingrandimento le relazioni amorose traballanti. Tanti i nativi che cambieranno versante setimentale durante il weekend.

Pesci disorientato

Sagittario: amore 'flop'. Le faccende di cuore scorreranno senza patemi sino al primo pomeriggio del 27. Dalle ore successive e per l'intera domenica i nativi potrebbero avere a che fare con l'immotivata gelosia del partner.

Capricorno: relax. Weekend di pausa per i nati Capricorno che, con ogni probabilità, decideranno di ritagliarsi 48 ore di riposo assoluto per ritemprare il loro benessere psico-fisico. Amore in secondo piano.

Acquario: invidiosi. A causa delle copiose dissonanze in onda durante questo fine settimana i nati del segno potrebbero trovarsi di fronte persone che, a loro dire, navigano in 'acque migliori' provando un po' d'invidia.

Pesci: disorientati. La dissonanza mercuriale ingigantita da Marte contrario potrebbero confondere e disorientare i nati Pesci, specialmente durante la giornata di domenica. Sarà bene dedicarsi ad un nuovo hobby.