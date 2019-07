L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario.

Il periodo che andremo a 'sfogliare' in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi 'sotto-sopra' in relazione ai singoli giorni del periodo saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Pesci.

In primo piano, come ben evidente nel titolo principale, la Vergine (voto 10), simbolo astrale super-favorito e meritatamente insignito con la prima posizione in classifica, la 'top della settimana'. A dare compagnia al vertice della scaletta senz'altro Cancro (voto 9) e a seguire a breve distanza Ariete (voto 7), Toro (voto 7) e Leone (voto 7). Di tutt'altro avviso invece, le previsioni da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto per gli amici nativi in Gemelli (voto 6), costretti a misurarsi con un periodo si abbastanza positivo ma altrettanto poco stabile. Andiamo ai dettagli segno per segno, ovviamente subito dopo aver messo in luce i prossimi transiti lunari.

Luna, i nuovi transiti della settimana

Come da copione ormai consolidato, prima di dare meritato sfogo alle nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, teniamo molto a cuore presentare a tutti voi quali saranno i prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Nel lasso temporale sotto analisi in questo contesto osserveremo in tutto quattro tappe in agenda lunare per questa settimana. A dare 'fiato alle trombe' iniziando il giro infrasettimanale nell'ambito dei segni interessati sarà una splendida Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 29 luglio, precisamente alle ore 13:31.

L'astro terrestre poi osserverà un nuovo cambio di settore mercoledì 31 luglio alle ore 15:19, dove metterà in mostra la meravigliosa figura astrologica della Luna in Leone. A seguire, 'la musa dei poeti' farà una nuova fermata venerdì 2 agosto, alle ore 15:21, regalando a tutti gli appassionati di Astrologia la configurazione relativa alla Luna in Vergine. La settimana giungerà a termine con il passaggio della Luna in Bilancia messo in preventivo proprio a fine periodo, domenica 4 agosto.

Bene, dopo aver dato meritato spazio ai transiti lunari, passiamo pure ad analizzare le nuove previsioni zodiacali, con i voti e le stelline segno per segno.

Stelle, pagelle e previsione settimanale

Ariete: voto 7. Se viste da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i giorni migliori, queste nuove predizioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi Ariete. Certo, a dare maggior lustro all'intero periodo sarà senz'altro la giornata 'top' di giovedì 1° agosto.

E' pur vero però che potrete contare anche su due giornate altrettanto buone, valutate in questo caso a cinque stelle. Via eventuali 'musi lunghi' e scopriamo insieme le stelline quotidiane poste di seguito:

Top del giorno giovedì 1 agosto;

giovedì 1 agosto; ★★★★★ mercoledì 31 e sabato 3 agosto;

★★★★ martedì 30 e venerdì 2;

★★★ lunedì 29 luglio;

★★ domenica 4 agosto.

Toro: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente non saranno da ritenersi troppo impegnative per voi del Toro.

Ovviamente escludendo le sole due indicate con il segno negativo, ovvero quelle relative a martedì e mercoledì. Diciamo pure che le restanti saranno più che positive, sfruttabili a piene mani nelle varie situazioni quotidiane. A seguire, le stelline quotidiane legate a filo diretto con i giorni analizzati quest'oggi. Pronti a scoprire il responso degli astri? pronta la scaletta con le relative stelle:

Top del giorno sabato 3 agosto;

sabato 3 agosto; ★★★★★ lunedì 29 e venerdì 2 agosto;

★★★★ giovedì 1 e domenica 4;

★★★ martedì 30 luglio;

★★ mercoledì 31 luglio.

Gemelli: voto 6. Settimana alquanto strana per voi dei Gemelli. Il periodo infatti porterà momenti buoni alternati ad altri decisamente poco promettenti. Il solito consiglio: non lasciatevi trasportare dalla voglia di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media. In questo caso coincidenti proprio con la parte iniziale e finale del periodo. A seguire le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni in calendario attribuite al vostro segno:

★★★★★ mercoledì 31 e giovedì 1 agosto;

★★★★ martedì 30, venerdì 2 e sabato 3;

★★★ domenica 4 agosto;

★★ lunedì 29 luglio.

Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana preannuncia l'arrivo sei giornate su sette decisamente positive, spalmate soprattutto ad inizio e fine periodo. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali l'arrivo della Luna nel segno proprio ad inizio settimana. L'unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di giovedì 1° agosto, messa in conto dall'Astrologia come 'sottotono'. Prendetene atto e annotate le giornate migliori e peggiori. Di seguito, il resoconto giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 29 luglio - Luna in Cancro;

lunedì 29 luglio - Luna in Cancro; ★★★★★ martedì 30, venerdì 2 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 31 e sabato 3;

★★★ giovedì 1 agosto;

Leone: voto 7. In previsione una settimana certamente positiva anche se non all'altezza delle migliori, sia chiaro. In effetti, gli astri preannunciano a voi nati in Leone sette giorni discreti se presi complessivamente nella media. Il cambiamento di posizione di alcuni pianeti (li andremo a valutare nei dettagli al momento opportuno) porteranno sicuramente un po' di scompiglio nelle faccende quotidiane ma vi rifarete senz'altro nei giorni seguenti. Vediamo la scaletta giorno per giorno in modo da potervi regolare in anticipo per eventuali azioni o progetti da mettere in gioco. Il responso:

Top del giorno mercoledì 31 luglio - Luna in Leone;

mercoledì 31 luglio - Luna in Leone; ★★★★★ giovedì 1 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★ venerdì 2 agosto;

★★ sabato 3 agosto.

Vergine: voto 10. Settimana favolosa messa in preventivo a voi della Vergine! In ingresso nel segno proprio l'ultimo giorno del periodo lavorativo di una conturbante Luna d'amore nel segno, ovviamente portatrice della meritatissima 'top del giorno'. Dite la verità, aspettavate da tanto tempo questo momento, non è così? Ebbene, l'oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto invita a gustare a fondo ogni buona cosa che il destino senz'altro vi avrà già riservato. Gustate pure a fondo la nuova scaletta prendendo nota delle giornate ad alto tasso di positività. Di seguito, le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 2 agosto - Luna in Vergine;

venerdì 2 agosto - Luna in Vergine; ★★★★★ lunedì 29, martedì 30 e sabato 3 agosto;

★★★★ mercoledì 31 luglio, giovedì 1 e domenica 4 agosto.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.