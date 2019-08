Proprio in queste ore Epic Games, casa di sviluppo di Fortnite, ha annunciato una collaborazione con un celebre gruppo musicale ovvero Major Lazer. Infatti sarà disponibile un pacchetto direttamente nel negozio del gioco. Ovviamente il pacchetto comprende una serie di cosmetici che saranno acquistati direttamente dallo store. Come ben sappiamo questa non è la prima collaborazione che il videogioco stringe con le star della vita reale infatti c'è stata un altra collaborazione con Marshmello con la quale si è tenuto anche un evento all'interno del gioco, ovvero un concerto a cui milioni di giocatori hanno assistito.

Questa volta i giocatori di Fortnite non assisteranno a nessun evento in gioco ma comunque sia avranno la possibilità di acquistare il pacchetto offerto da Fortnite.

Inoltre in questi ultimi giorni i giocatori si sono lamentanti di B.R.U.T.O, un robot potentissimo all'interno del gioco, rispondendo quindi alle numerose lamentele da parte dei giocatori. Un'altra notizia invece parla del grande cambio che i giocatori di Fortnite riceveranno in gioco che riguarda il negozio oggetti.

Tomorrow, @MajorLazer is crashing the shop. Get ready for a new look, new moves, and new beats! pic.twitter.com/QqlWaPoLiy — Fortnite (@FortniteGame) 22 agosto 2019

Quanto costa all'incirca tutto il pacchetto?

I giocatori di Fortnite possono spendere soldi acquistando cosmetici nel negozio di gioco. Infatti per fare questo si avrà bisogno della moneta di gioco chiamata comunemente V-Buck, ottenibili acquistandoli dal negozio crediti del gioco, all'incirca 1000 V-Buck fanno il prezzo di €9,99.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Smartphone Videogiochi

Oggi è stato rilasciato nel negozio oggetti il pacchetto di Major Lazer il quale offre sei oggetti. Inoltre questo pacchetto è momentaneamente scontato del 25% andando quindi a costare 2.325, equivalenti a €23 circa. Se non si vorrà acquistare il pacchetto intero si potrà comunque acquistare singolarmente ogni oggetto sempre dal negozio oggetti del gioco.

Le collaborazioni con Fortnite vanno sempre a buon fine!

In questo momento Fortnite si trova al primo posto proprio perché risulta essere il gioco più giocato di questi ultimi anni.

Con il passare del tempo i giocatori di Fortnite hanno imparato una cosa importante, ovvero che Epic Games ama stringere collaborazioni con le star della vita reale, realizzando eventi e creando cosmetici all'interno del proprio negozio oggetti. La scorsa collaborazione fu Marshmello x Fortnite e i guadagni di Epic Games schizzarono all'apice proprio perché anche in quel caso fu rilasciato un pacchetto a tema Marshmello. Sicuramente anche questa collaborazione (Fortnite x Major Lazer) sarà un successo e i giocatori andranno ad acquistare il pacchetto senza pensarci due volte.

Inoltre possiamo dire che sicuramente questa non sarà l'ultima collaborazione che Fortnite stringe con le star del momento ma ci saranno ancora numerose collaborazioni.