Una Luna leggera e curiosa entra in Gemelli e diventa la protagonista dell'Oroscopo di sabato. Insieme a Venere e Sole appena entrati in Vergine, l'amore e le sensazioni positive prendono il volo, elargendo fortuna anche a Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione. Intelligenza ed emotività camminano di pari passo nelle previsioni astrologiche, realizzando un perfetto binomio dove il sentimento e la lucidità mentale garantiscono splendide sensazioni.

Configurazioni planetarie nell'oroscopo di sabato

Ariete: la comunicazione viene pervasa da una consapevolezza profonda che si adatta anche ai bisogni delle persone a voi vicine. Sarete più convincenti con la persona amata e con gli amici, affascinando tutti con una parlantina loquace.

Toro: Saturno incrocia le sue energie con Urano e diventa l'astro guida per eccellenza, indicandovi la strada per riallacciare alcuni rapporti amorosi o familiari, ormai divenuti troppo freddi dal punto di vista affettivo.

Utilizzate tutto il magnetismo di cui siete capaci, i successi arriveranno in modo inaspettato.

Gemelli: la Luna nel segno, sbarazzina e amichevole, approfondisce la sensibilità con intelligenza e favorisce un'emotività più intellettuale che sentimentale. Vivrete le relazioni con maggiore distacco mentale e analizzerete le situazioni con pensiero logico.

Cancro: un distacco immotivato pesa nella sfera affettiva e riscontrerete maggiore slancio intellettuale, utile per risolvere alcune problematiche in maniera efficiente.

Ma l'amore ha bisogno anche di maggiore approfondimento emotivo, quindi allontanate la paura di un maggiore coinvolgimento.

Leone: Urano è sempre in angolatura ostile ma in compenso Mercurio nel segno sprigiona forza decisionale, utile per prendere l'iniziativa e concretizzare svariati successi. Nessuna preoccupazione in amore poiché Mercurio dona la capacità di risolvere i fraintendimenti.

Vergine: con Sole e Venere in congiunzione, riuscirete ad attrarre le persone a voi grazie a un magnetismo e un calore umano fuori dal comune. In amore, non vivete le sensazioni in modo inibito solo per paura di rimanere poi delusi.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: una Luna diversiva dal domicilio astrologico dei Gemelli rende le sensazioni leggere e vivrete l'amore con maggiore distacco, proprio per il bisogno di seguire un istinto libero e indipendente. Alcune battute simpatiche in gruppo renderanno l'atmosfera più impalpabile e speciale.

Scorpione: la vicinanza del Sole e di Venere garantiscono splendide sensazioni e una spiccata capacità di analisi porta a considerazioni azzeccate e molto precise.

Utilizzate questa intuizione in ambito sentimentale e riuscirete a progredire, raggiungendo i risultati sperati.

Sagittario: gioviali e socievoli, sarete molto sicuri di voi e un atteggiamento che sfiora l'arroganza potrebbe essere male interpretato dagli altri che vedendovi troppo impulsivi potrebbero allontanarsi. Forse questo comportamento è sprigionato dalla voglia di sentirvi più liberi di agire.

Capricorno: i sentimenti passano in primo piano e avvolgono la relazione amorosa in maniera tenera. Gli istinti passionali perderanno importanza poiché il desiderio di concretizzare un amore puro diventa una necessità primaria.

Acquario: sarà impossibile per voi accettare la vicinanza di Saturno che sprona a seguire un rigore che non è solito degli Acquario, così desiderosi di intrecciare rapporti amichevoli e divertenti.

Pesci: i rapporti sentimentali risentiranno di una certa aridità emotiva sprigionata da Venere in opposizione. Non siate però eccessivamente pignoli e ipercritici nei confronti di tutto, cercate un maggiore coinvolgimento sentimentale che di sicuro gioverà all'amore.