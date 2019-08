Dal 5 all'11 agosto vivranno un periodo d'oro in amore i segni d'aria, in special modo i nati Bilancia e i Gemelli. Le previsioni astrali si annunciano piuttosto incerte per Toro e Sagittario, due segni zodiacali nettamente sfavoriti dalla negativa congiunzione astrale della Luna con Marte.

Le previsioni astrali, segni di fuoco

Ariete: l'amore della vostra vita è molto più vicino di quanto voi possiate immaginare.

Non siate frettolosi e godetevi tutte le fasi dell'innamoramento senza bisogno di corse frenetiche.

Leone: l'opposizione astrale della Luna rispetto a Venere non favorirà di certo le vostre relazioni interpersonali. Dalla settimana prossima invece andrà certamente meglio.

Sagittario: fate attenzione alla vostra timidezza perché potrebbe giocarvi brutti scherzi in una particolare situazione di nuovo approccio verso una persona che vi piace.

I segni d'aria

Gemelli: il mese di agosto non poteva iniziare meglio. Le stelle sono dalla vostra parte e questo sarà sufficiente per farvi vivere un'estate da sogno.

Bilancia: la relazione amorosa con il vostro partner procede a gonfie vele. Una vacanza rilassante vi servirà a consolidare ulteriormente il vostro rapporto di coppia.

Acquario: sarete particolarmente stanchi e stressati a causa degli eccessivi e snervanti impegni lavorativi. Concedetevi qualche giorno di riposo per recuperare le energie perdute nei giorni scorsi.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci: una settimana molto interessante per quanto concerne il lavoro: il vostro capo vi offrirà un avanzamento di carriera che non potrete assolutamente rifiutare.

Scorpione: il fine settimana sarà per voi molto fortunato in amore. Si riavvicinerà una persona che tiene molto alla vostra felicità: non fatevela scappare di nuovo.

Cancro: settimana altalenante per quanto concerne i sentimenti. Il partner vi creerà qualche piccolo problema dovuto alla gelosia, ma alla fine l'amore trionfa sempre.

La settimana per i segni di terra

Capricorno: il vostro stato di salute non sarà dei migliori e questo potrebbe rischiare di rovinarvi le vacanze estive.

Vergine: attenti alle decisioni prese d'impulso. Le scelte avventate non potrebbero giovarvi molto nella vita privata e nell'ambito professionale.

Toro: non abbassate mai la guardia. Quanto meno ve lo aspettata potrebbero comparire scheletri dal vostro passato che farete molta fatica a rimuovere.