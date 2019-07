La settimana a cavallo tra i mesi estivi di luglio e agosto 2019 sarà ricca di novità, ma anche di incognite. Nel periodo che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, infatti ci saranno delle incertezze per il segno del Sagittario e dello Scorpione. Male i segni d'aria, in particolare Gemelli e Bilancia, che dovranno affrontare non pochi problemi e disavventure durante questa settimana. Andranno invece meglio le cose per il Toro.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): alcune incomprensioni con il vostro datore di lavoro potrebbero rivelarsi più serie del previsto. In amore non trascurate il vostro partner che potrebbe risentire della vostra assenza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): anche questa settimana, il vostro segno zodiacale sarà estremamente affidabile nel campo sentimentale e amoroso.

I single, invece, saranno alla ricerca di un compagno/a che possa rispecchiare le loro passioni e interessi: la scelta non sarà affatto semplice.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in questi giorni vivrete un periodo di netta transizione e incertezza. Rimandate i progetti importanti e le ambizioni al mese di settembre.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): questi sette giorni saranno caratterizzati, vostro malgrado, da alcuni momenti di estrema tensione emotiva: rabbia lavorativa accumulata e rancori con i vostri colleghi potrebbero mettervi K.O.

nel prossimo week-end.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): nella vita di coppia dovrete imparare ad essere meno ingenui e a dire - ogni tanto - qualche piccola bugia (e/o omissione) a fin di bene per evitare litigi con la persona amata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il vostro stato di salute vi giocherà un cattivo scherzetto nella prima parte della settimana. Meglio il week-end, con una sorpresa in arrivo.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro futuro si rivelerà incerto e dubbioso. I cambiamenti non vi sono mai piaciuti ma – purtroppo – quando arrivano inaspettati, non si può far altro che affrontarli.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ci sono delle incertezze, ma da questa settimana dovrete iniziare a cambiare rotta, in amore così come nel lavoro. Ricordate sempre che siete voi stessi gli artefici del vostro domani.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): lo stress lavorativo avrà ripercussioni anche nella vostra vita sentimentale. Se dovete affrontare argomenti delicati con il vostro partner, rimandate tutto alla prossima settimana.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non lasciatevi turbare l’animo da inutili preoccupazioni e snervanti ansie familiari. Siate più fiduciosi nei riguardi dei vostri cari e godetevi l’affetto e l’amore della vostra famiglia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): aumenteranno le spese a cui dovrete far fronte, anche all'interno del vostro ambiente familiare. Se non avete un bel gruzzoletto da parte, vi vedrete costretti a rinunciare al relax della vacanza estiva.

Toro (21 aprile – 21 maggio): da questa settimana la vostra attività professionale tornerà a risplendere come ai vecchi tempi. Siate intraprendenti e coraggiosi negli affari e investiti in un nuovo progetto lavorativo.