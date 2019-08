I rapporti amorosi diventano più coinvolgenti nell'Oroscopo di martedì grazie al transito di Marte, Venere e Sole in Leone. Questa congiunzione fortunata di segni positivi spinge i sentimenti al massimo e sprigiona una nuova audacia in amore. Di questa carica dinamica e sensuale ne beneficeranno anche Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete, anche se quest'ultimo nelle previsioni astrali seguenti dovrà fare i conti con una Luna in opposizione.

L'oroscopo di martedì

Ariete: l'astro d'argento in opposizione potrebbe creare qualche problema proprio nel matrimonio ma Venere in posizione favorevole difenderà le relazioni, dando una spinta giusta che viene approfondita da Marte. Anche la fortuna è minacciata da una certa insicurezza e indecisione.

Toro: coloro che sono ancora al lavoro potranno beneficiare di guadagni che giungono in maniera inattesa e sono meritati, poiché rappresentano il risultato di un lavoro svolto seguendo uno spiccato spirito di iniziativa.

L'amore risente di alti e bassi per via di un forte desiderio di ribellione.

Gemelli: l'astro d'argento in trigono alleggerisce gli animi e il romanticismo e la dedizione sono ripagati nel rapporto amoroso. Una nuova audacia spinge a osare in amore, quindi i single potranno farsi avanti con coraggio per concretizzare i propri progetti amorosi.

Cancro: molto curiosi e indipendenti, seguirete una scia geniale e una buona intuizione che vi porterà a realizzarvi personalmente o sentimentalmente.

Adesso che siete riusciti a lasciarvi dietro il passato, fate tesoro delle esperienze che avete imparato per progredire nel presente.

Leone: Venere, Marte e Sole rendono tutti i rapporti amorosi molto coinvolgenti. Romanticismo, vitalità e passione saranno assicurati da questo sovraffollamento planetario e saranno spinti da un'affermazione della vostra volontà che si farà sentire in coppia.

Vergine: afferrate al volo le occasioni che giungono improvvise, Mercurio e Sole in sestile garantiscono una spiccata carica intellettiva, utile sia per l'amore che per il lavoro. Non trascurate nessun dettaglio poiché ogni tassello è utile per comporre un quadro brillante.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una certa intelligenza vi spingerà ad utilizzare una via amichevole per risolvere alcuni imprevisti e potrete usufruire di uno spirito conciliatore conferitovi da una Luna nel segno. Incrociando le sue energie con Venere e Marte, la passione salirà alle stelle.

Scorpione: Saturno e Nettuno in buon aspetto garantiscono l'arricchimento delle sensazioni interiori, solo Marte e Sole innescano qualche litigio in famiglia o con il partner.

Il vostro fascino magnetico comunque è alle stelle, quindi i single potranno dare via libera alla passione.

Sagittario: la fortuna vi sorride e la posizione favorevole di Luna e Giove in sestile potrebbero procurare benefici economici. Una nuova sensibilità lambisce chi è in coppia, il quale sarà fedele al partner ed esprimerà il suo amore in modo armonioso.

Capricorno: alla ricerca di risposte nuove, scaverete a fondo nella vostra interiorità e riscontrerete che alcuni atteggiamenti non sono in sintonia con un presente più profondo e ricco di novità.

Una vera lotta viene avviata nell'inconscio e potrebbe manifestarsi con sentimenti di gelosia, di spiccato senso di dovere, ma dovrete incanalare bene questa energia e un'eccessiva emotività.

Acquario: l'astro d'argento in posizione benefica, crea una nuova stabilità in amore che innalza i rapporti a vette elevate, mai scoperte fino ad ora. Una nuova tranquillità avvolge le sensazioni e la passione, quindi approfittatene al meglio, che siate single o impegnati.

Pesci: molto intuitivi e sensibili, assorbirete le emozioni come una spugna, quindi cercate di frequentare persone positive, che possano stimolare l'immaginazione e la comprensione. Cercherete in tutti i modi di assumere un atteggiamento protettivo nei confronti del partner o degli amici, ma non comportatevi in questo modo solo per essere accettati dagli altri.