La giornata di mercoledì 28 agosto sarà colma di pensieri positivi, di viaggi, di sogni e di aspettative che nella maggior parte dei casi non verranno deluse. Sarà il caso dei segni di fuoco, che con mille progetti e tanta fortuna saranno al top della giornata. I segni di aria, soprattutto la Bilancia e l'Acquario, avranno ancora a che fare con molte perplessità e molti dubbi, mentre quelli di acqua saranno quelli che al momento subiranno alcuni influssi negativi che però risulteranno essere alquanto passeggeri.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: fortuna al top. Guadagni e successi sul lavoro, soprattutto a livello pratico, vi saranno concessi da una buona dose di fortuna di cui però non dovrete abusare. Arriverà anche qualche incontro che si dimostrerà remunerativo.

Toro: divisi in due. Avrete del tempo sia per quanto riguarda la sfera emotiva che per quella lavorativa ed economica. In particolare, avrete modo di vedere la vostra intesa di coppia salire e rimanere stabile.

Gemelli: vorreste fare qualcosa per il partner, quindi farete in modo che la vostra fantasia vi prenda totalmente la mente e la faccia lavorare unicamente per organizzare qualcosa di speciale da fare in due.

Cancro: ci saranno momenti in cui la vostra rabbia e la vostra incertezza si mitigheranno un po', peccato che dureranno a lungo. Sarà necessario trascorrere del tempo con poche persone, almeno per il momento, soprattutto quelle che vi sapranno comprendere al meglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: sogni. Avrete a che fare con la parte più romantica di voi stessi, nel senso che avrete mille progetti in testa che per il momento dovrete accantonare in virtù di quelli in corso. Ovviamente, tenetevele strette queste idee: vi serviranno.

Vergine: ricompense, elogi ed autostima vi regaleranno le emozioni più forti di tutte, tanto da scavalcare perfino quelle di stampo sentimentale. Ora come ora saranno le cose più importanti per voi a regalarvi soddisfazioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stress in aumento. Qualche piccolo dissidio sul posto di lavoro e molta fatica in più nelle ultime ore vi varranno del nervosismo e della stanchezza al di fuori del vostro campo di sopportazione. Dovreste riposarvi.

Scorpione: sarete in procinto di organizzare qualcosa che vi faccia passare qualche ora in totale distensione, perché gli eventi delle ultime ore vi avranno scosso o semplicemente stancato sia la mente che il fisico.

Sagittario: prima giornata in cui vi sentirete più forti, meno fiacchi e meno preda degli eventi lavorativi. Ovviamente non caricatevi troppo di cose da fare, avrete bisogno di qualche altra ora per riequilibrare il vostro ritmo.

Capricorno: tanto affetto da parte del partner. La vostra stanchezza sarà in parte risolta dalle attenzioni del partner, che sfoceranno non solo nella tenerezza, ma in serata anche nell'erotismo.

Non sarà escluso qualche acciacco fisico.

Acquario: dubbiosi. Al momento vedrete che molte cose andranno per il verso sbagliato, ma sarà soltanto una vostra impressione dettata dal malumore, dallo stress lavorativo e dal nervosismo. Potreste rifugiarvi da un amico.

Pesci: ritorno alla tristezza. Ci potrebbe essere una “ricaduta” a livello emotivo, e a poco varranno gli aiuti degli amici. Dovrete innanzitutto cercare di risollevare il morale da soli, e poi penserete di fare qualche passeggiata in compagnia di qualcuno.