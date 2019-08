In arrivo la giornata di Ferragosto 2019. Cosa prevedono le stelle dei singoli segni per il 15 agosto? Di seguito Oroscopo e previsioni con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Previsioni e oroscopo 15 agosto 2019: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore periodo di conquiste e nuove relazioni. Con una persona dell'Acquario o del Capricorno potreste avere qualcosa da ridire. Nel lavoro un po' di agitazione per certi progetti che non vanno avanti.

Toro: per i sentimenti possono riaffiorare vecchie situazioni che sembravano risolte. Se c'è un ex o una situazione poco chiara è il momento di fare chiarezza. Nel lavoro quello che è avvenuto nelle ultime giornate non è stato chiaro. Non dimentichiamo che avete tante pendenze a livello economico.

Gemelli: a livello amoroso questa è la giornata ideale per stare con la persona amata. Con una persona del segno del Leone potreste costruire qualcosa di importante.

Nel lavoro bene questo momento. Forza per il fisico.

Cancro: per i sentimenti state vivendo alcuni momenti incerti, tuttavia siete proprio voi che spesso vi trovate in situazioni complicate oppure vi immergete in più emozioni senza capire quello che desiderate davvero. A livello lavorativo nei prossimi giorni cercato di portare avanti quello che vi piace.

Leone: a livello amoroso questa giornata nasce con qualche dubbio, potreste pensare di trascorrerla in un modo e invece finirà in un altro.

Nel lavoro attenzione ai reparti. Stanchezza per il fisico.

Vergine: questa è la giornata migliore per fare richieste ma anche per iniziare a guardarsi intorno. Il fine settimana potrà portare qualcosa di complicato. Anche le piccole cose vanno gestite con attenzione. Fisico che chiede maggiore recupero.

Bilancia: le storie nate nelle ultime settimane possono portare vantaggi. Nel lavoro chi ha un'attività come dipendente potrebbe decide di cambiare.

Recupero per il fisico.

Scorpione: anche questa giornata lascia un po' a desiderare. Non mancheranno le tensioni amorose. A livello lavorativo questo è un momento di meditazione, la giornata di oggi sarà complicata.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una bella energia, dovete recuperare solo un po' di forma fisica. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente è importante dare spazio a nuovi percorsi.

Capricorno: giornata che regala emozioni positive. Andate incontro a un fine settimana importante. A livello lavorativo decisioni che permetteranno di tagliare con il passato. Buon momento per il fisico.

Acquario: non mettetevi contro qualcuno, cercate di rilassarvi. A livello lavorativo avrete dalla vostra parte più energia, tuttavia avvertirete qualche fastidio. Luna nel segno.

Pesci: in questo momento i cuori solitari sono allo sbando, non c'è volontà di trovare una nuova passione.

Nel lavoro ci sono novità per voi, molte scelte in vista dell'autunno saranno importanti.