L'Oroscopo del 19 agosto annuncia cambiamenti e novità per tutti i segni dello Zodiaco. Buone offerte lavorative per i nativi del Leone. Dieta e attività fisica per le persone dei Pesci.

Di seguito, le previsioni astrologiche per questa giornata d'inizio settimana.

Previsioni astrali del 19 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Tutto ciò che nasce adesso è intrigante, soprattutto in amore. Dovete assolutamente dimenticare il passato e imboccare una nuova strada.

Alcune coppie hanno bisogno di sistemare una questione irrisolta. C'è qualche problema in campo economico, fate molta attenzione alle uscite di troppo. Nel lavoro ci sono situazioni provvisorie che possono fruttare bene e dare soddisfazioni.

Toro – Avrete la precisione di un perfetto banchiere. Ricontrollerete tutto, dalle vostre spese alla paghetta dei vostri figli. Nonostante ciò che pensano gli altri, è importante che continuiate ad adottare questo metodo per tenere sotto controllo i soldi.

Le storie d'amore sono emozionanti.

Gemelli – Sarà una giornata che parte alla grande. Se una storia è finita da un bel po', probabilmente non ci pensate più e già da adesso avrete voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro si può raggiungere un accordo. Dovete solo fissare un appuntamento e cercare di essere più disponibili.

Cancro – Probabilmente state cercando nuovi obiettivi nella vostra carriera e nella vostra vita.

Ora avrete la possibilità di condividere alcune idee con nuove persone. Queste nuove amicizie potrebbero essere molto produttive in termini di realizzazione personale. Nei rapporti d'amore tutto può essere più difficile se non c'è sincerità.

Leone – Giornata interessante per coloro che cercano un nuovo amore. Si consiglia di non sentirsi migliori di tutti ma di essere umili. Con l'umiltà potreste trovare la persona del vostro cuore.

Inoltre potrebbero arrivare buone offerte lavorative. Pianificate le cose in famiglia e prendetevi cura dei vostri figli, nipoti o fratelli.

Vergine – Molti di voi si lasceranno andare a una nuova esperienza o a un'amicizia che profuma d'amore. In questa giornata di lunedì 19 agosto ci sono anche delle tensioni da superare, magari c'è un ritardo in alcuni progetti. Periodo ideale per coloro che vogliono ufficializzare una relazione dopo anni di frequentazione. Se volete lanciare un nuovo progetto dovete fare molta attenzione al lato economico.

Previsioni di lunedì 19 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Vi sentite come se fosse in un videogioco e state per essere divorati da un mostro. Provate a cambiare gioco, evitando lo stress. Che si tratti della vostra vita personale o della vostra carriera, dovete ritagliarvi un angolino dove rilassarvi.

Scorpione – Negli ultimi tempi avete avuto poca fiducia in amore. Attenzione alle polemiche che possono durare tanto.

Chi cerca un nuovo amore deve fare attenzione a non affezionarsi a persone superficiali. Avrete una marcia in più in campo lavorativo e può arrivare anche un'occasione per farvi valere. Il discorso soldi è difficile da gestire.

Sagittario – Se una persona non v'interessa più, potreste dire basta a un rapporto. In questo inizio di settimana è un po' complicato vivere delle relazioni sentimentali. Lasciate passare qualche giorno e, se qualcosa non cambia, potete chiamarvi fuori. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta poco soddisfacente, ma è sempre meglio di niente. Ci sono pure delle discussioni da affrontare.

Capricorno – Siete attratti da una persona fisicamente ma non intellettualmente. Così possono nascere dei ripensamenti e magari non riuscite nemmeno a ottenere ciò che desiderate. Inoltre potreste fare una scelta non facile, soprattutto in campo economico. Non discutete per questioni banali, ma cercate di essere più diplomatici. Coloro che cercano un impiego devono accontentarsi di quello che trovano.

Acquario – Giornata perfetta per andare a un centro benessere, fare un massaggio e godervi una sauna. Ultimamente avete accumulato molta tensione e stress, e potreste aver avuto difficoltà a cercare di tenere i nervi ben saldi. Avete bisogno di pace e tranquillità. Evitate i social e abbiate cura di voi stessi. In amore state riacquistando fiducia nei sentimenti.

Pesci – Questa è la giornata ideale per iniziare la dieta. Se siete una di quelle persone che non devono guardare a quel che mangiano, buon per voi. Tuttavia, dovreste comunque evitare cibi ricchi di zucchero, non bere alcool e bibite gassate, e dovete stare lontani dal sale. Si raccomanda di fare almeno 45 minuti di camminata in aperta campagna o sulla spiaggia. In amore dovete decidere se vivere una storia vera oppure una semplice un'avventura. Meglio essere sinceri che tacere ed essere insoddisfatti. Si consiglia di non fare spese esagerate.