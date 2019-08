L'Oroscopo di martedì sull'amore e le opportunità lavorative prevede l'entrata di Marte in Vergine. Il pianeta rosso nella quinta casa astrologica esprime i sentimenti in modo piuttosto critico e si muove a piccoli passi, spinto da una carica aggressiva nascosta ma efficace per ribaltare la situazione a proprio vantaggio. Buone le sensazioni anche per Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Marte strategico in Vergine nell'oroscopo di lunedì

Ariete: seguirete una scia indipendente e battagliera, utilizzando gli influssi lunari che mettono in risalto un'intraprendenza e una determinazione fuori dal comune. In amore sarete molto passionali, in ambito lavorativo attenzione a non essere incostanti.

Toro: Marte non è più in posizione di quadratura e potrete rilassarvi di più, elargendo maggiori attenzioni al partner e ai figli, con più premura.

Il ritorno dalle vacanze sarà un po' triste ma su con il morale, alcuni di voi cerchino di rientrare alla postazione lavorativa con maggior ottimismo.

Gemelli: sensibili e molto curiosi, potrete investire questa carica positiva per ottenere maggiori chance in amore. Sul lavoro, una buona diplomazia e tanta intuizione saranno utili per captare al volo le ottime opportunità che si presenteranno in maniera imprevista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: più impetuosi grazie all'influenza lunare, affronterete le situazioni giornaliere con maggiore forza d'animo ma la resistenza sarà alquanto scarsa e potreste poi diventare irascibili. In amore, cercate di non serbare rancore e in ambito lavorativo progredite con coraggio, facendovi largo con prudenza nel fiume delle possibilità.

Leone: Marte abbandona il segno ma continua a elargire i suoi influssi positivi sia nel lavoro, dove guadagnerete di più ma spenderete anche di più che in campo sentimentale, dove l'amore sorride e preannuncia splendidi momenti coinvolgenti.

Vergine: Marte entra nel segno e nel domicilio di Mercurio, l'astro conferisce un'aggressività celata dalla modestia. Vi muoverete dietro le quinte in modo indagatore e razionale, svolgendo piccole mosse che colpiranno il centro come un abile stratega. Guadagni in incremento.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: capricciosi e incostanti a causa di una Luna in opposizione, avvertirete un certo squilibrio affettivo dovuto ad alcune zone ombra offuscate da una mancanza di armonia.

Cercate di approfondire queste complicazioni aprendovi a un dialogo chiarificatore. Sono previste alcune difficoltà in campo professionale.

Scorpione: una nuova apertura mentale viene conferita dalla nuova posizione di Marte in Vergine. Organizzerete il lavoro con un'intelligenza lucida e in amore sarete più prudenti, arginando un istinto bellicoso.

Sagittario: in ambito lavorativo, l'astro d'argento dall'Ariete sarà proficuo e un nuovo spirito d'iniziativa farà organizzare il lavoro in maniera ottimale.

In amore, una carica istintiva e passionale potrebbe farvi partire in quarta nei confronti delle opportunità amorose, aprendovi a veri e propri "colpi di testa".

Capricorno: Saturno nel segno insieme a Plutone, regala ottime capacità organizzative che procureranno successi lavorativi. Attenzione a un influsso plutoniano che in amore diventa indagatore, avviando un processo evolutivo di introspezione che potrebbe sprigionare tristezza.

Acquario: una personalità molto forte come la vostra non si lascerà influenzare dai giudizi altrui, ma attenzione a non essere impulsivi e incostanti nei confronti degli affetti. Il lavoro richiederà maggiore concentrazione e l'assunzione di alcune responsabilità che vi spettano.

Pesci: molto puntigliosi in amore con Marte che rema contro, risulterete anche indecisi nelle scelte amorose poiché presi da un grande senso critico che soppesa le azioni e le reazioni. Occhio a un'eccessiva irritabilità che penalizza il campo professionale.