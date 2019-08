L'Oroscopo del 18 agosto porta una ventata di novità che potrebbe stravolgere gli animi dei 12 segni zodiacali. I nativi dei Gemelli hanno voglia di rimettersi in gioco, mentre le persone dell'Acquario trovano la vena dell'ottimismo. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per questa giornata di domenica.

L'oroscopo di domenica 18 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Domenica è una giornata favorevole, tutto vi sembrerà a portata di mano.

Momento interessante per riscoprire l'amore. Avrete più fascino e nascerà un'occasione in più per riconquistare una persona che sembrava non ricambiare il vostro affetto. Non trascurate la famiglia.

Toro – Non è il momento di affrontare contrasti, anzi è importante trovare tranquillità. Nel lavoro e con i colleghi dovete essere prudenti e non fidarvi del primo che arriva. Cercate di non alimentare inutilmente le tensioni perché potrebbero creare disagi e problemi.

Gemelli – Questa è una giornata forte e le nuove storie proseguono bene. Alcuni di voi hanno accettato un rapporto ambiguo. Attenzione, frequentare una persona già legata sentimentalmente non dà serenità. Spesso avete voglia, soprattutto chi ha un'attività in proprio, di mettervi in gioco in qualche altra situazione. I cambiamenti sono importanti e vanno favoriti.

Cancro – In questa domenica, le coppie in crisi potrebbero attraversare momenti di incomprensioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Inutile fare scenate se ci sono persone che non capiscono le vostre esigenze. Agosto è un mese di recupero nelle emozioni e nei sentimenti, però, è meglio non tirare troppo la corda. Chi ha iniziato un progetto da poco si trova in una fase di affaticamento, magari avete bisogno di una persona amica che vi dia una mano.

Leone – Chi è rimasto solo da tempo avrà l’opportunità di fare qualche conoscenza in più.

Spesso le pretese del Leone sono distanti dalla realtà. In questa domenica si consiglia di parlare a cuore aperto. Le vostre idee lavorative sono giuste ma ogni tanto dovete confrontarvi anche con gli altri. Attenzione alle trattative.

Vergine – Avete paura di amare. Avete vissuto momenti di difficili e temete che episodi del genere si ripetano. Non lasciate che questa paura di amare vi condizioni la vita.

Le coppie devono evitare litigi in questa giornata, e questo vale anche tra genitori e figli. Il lavoro è fermo e confuso, bisogna accontentarsi delle conferme ricevute ad inizio agosto. Si consiglia di fare attenzione ai soldi.

Previsioni astrali di domenica 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata di domenica amate provocare chi è distante dalle vostre aspettative. Non dovete pretendere molto dalle nuove conoscenze, lasciate che sia il tempo a decidere per voi.

Nel lavoro tutto è tranquillo, ma vi sentite stanchissimi dopo aver sfruttato tutte le energie possibili per ottenere un grande successo. Adesso avete bisogno di ricaricarvi.

Scorpione – Le relazioni che nascono in questo periodo possono essere interessanti. Però, sentite anche la voglia di dire quello che pensate, soprattutto se una persona del passato vi ha preso in giro. Nella vita di coppia c'è sempre incertezza, magari avete bisogno di più conferme e di una persona forte accanto. In questo periodo non è consigliabile cambiare gruppo o ruolo in campo lavorativo. Andrà tutto bene se conservate ciò che avete.

Sagittario – In questo periodo non siete pronti a innamorarvi. Avete una certa diffidenza nei confronti di tutti. Questa domenica vi porta un vantaggio solo se eliminate la diffidenza e trovate una soluzione concreta. Nel lavoro avete bisogno di qualche sicurezza in più, ma dovete dar voce alle novità e al cambiamento che è dentro di voi. I soldi che aspettavate ritardano.

Capricorno – In questi giorni, molte incomprensioni possono essere chiarite. Gli scontri finiscono e sarete più disponibili verso l'amore. Coloro che si amano ritrovano la voglia di stare insieme e programmare il futuro. Nel lavoro vi piacciono le persone che parlano poco e agiscono molto. Potreste proporre qualcosa d'importante, magari un progetto decollerà.

Acquario – Rispetto alla prima parte di agosto c'è ottimismo. Molti sono stanchi di essere single, ma siete indecisi tra un rapporto di coppia stabile o vivere da soli. Si consiglia di trovare una via di mezzo. Nelle coppie l'aggressività fa male, dovete evitare discussioni. Nel lavoro potrebbe esserci un'interruzione di collaborazione, meglio consultare una persona fidata.

Pesci – Il vostro desiderio di stabilità e correttezza potrebbe mettervi contro qualcuno che ha una doppia faccia. In amore, se desiderate una riconciliazione, è meglio fare il primo passo. Sono favoriti i trasferimenti e le novità in campo lavorativo. Se ci sono questioni rimaste in sospeso, fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.