Nuova giornata e nuova settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 19 agosto, giorno che vedrà il Leone favorito in amore grazie da Luna nel segno. Per il Capricorno arriva qualcosa in più anche nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del giorno con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Le previsioni astrologiche di lunedì 19 agosto

Ariete: in amore, se siete soli, la sera promette bene.

Giornata nel complesso buona per dichiararvi. Nel lavoro superate le perplessità, se vi hanno fatto una promessa e poi non è stata mantenuta non prendetevela.

Toro: per i sentimenti dovete cercare di recuperare una storia perduta. Nel lavoro c'è stato un rallentamento ma non solo perché è agosto, forse semplicemente dovevate riflettere.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, potreste vivere un'emozione speciale con Ariete e Leone. Nel lavoro c'è tanto da fare e ristrutturare, dovete superare un blocco recente.

Cancro: per i nati sotto questo segno non si esclude la possibilità di innamorarsi di una persona che non è disponibile. Attenzione se state già vivendo un rapporto sentimentale. A livello lavorativo i progetti che avete in mente non hanno una soluzione immediata. Risultati nel complesso validi.

Leone: per i sentimenti una persona potrebbe farsi più vicina, la Luna in ottimo aspetto aiuta in questo momento.

Nel lavoro, se avete un ruolo imprenditoriale dovete cercare di parlare con chi amministra le vostre finanze. Alcuni conti vanno saldati.

Vergine: per i sentimenti questa giornata può provocare qualche piccola discussione soprattutto nei rapporti con una persona dell'Ariete. Nel lavoro ricordate che entro settembre sarà necessario fare qualcosa per risolvere un problema.

Bilancia: questa è una giornata un po' pesante, la Luna insieme a Saturno sono dissonanti.

Nel lavoro non mancano i risultati ma la fatica fisica aumenta.

Scorpione: in amore il pomeriggio vedrà le cose andare meglio, ma occorre capire che cosa è accaduto agli inizi di agosto. A livello lavorativo avete faticato molto e ottenete poco, non conviene comunque esagerare.

Sagittario: la situazione generale è fortunata, intrigante e comporta novità. Nel lavoro insistete andando avanti: la creatività in questi giorni raddoppia.

In amore le storie nate da poco sono pronte all'azione, quelli che vivono rapporti importanti pensano già qualcosa di definitivo, matrimoni o addirittura figli.

Capricorno: per i sentimenti Marte è favorevole, ora cercate qualcuno con cui confrontarvi. Nel lavoro chi ha un'attività che permette guadagni potrebbe ottenere qualcosa in più. Giornata nel complesso interessante per il fisico.

Acquario: nuova settimana che inizia in maniera abbastanza energica, c'è sempre però tensione nell'aria.

A livello lavorativo si potrebbe creare qualche disputa che bisogna superare.

Pesci: nei sentimenti in questi giorni è possibile che vogliate rimettere in discussione un amore. Nel lavoro il momento deve essere sfruttato per risolvere qualche problema.