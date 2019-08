Le previsioni astrali di sabato 3 agosto 2019 si preannunciano piene di miglioramenti con numerose novità e sorprese in special modo per i nati sotto i segni d'acqua. Pesci e Cancro saranno particolarmente fortunati in queste ventiquattro ore. Per i Gemelli annunciata una giornata super sotto l'aspetto lavorativo. In amore il segno più favorito sarà il Toro. Meno bene andranno le cose per Leone, Capricorno e Vergine.

La giornata per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): giornata non idilliaca sul posto di lavoro: i litigi con i vostri colleghi diventeranno sempre più frequenti e questo vi porterà a pensare di dover cambiare occupazione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): a causa della luna in opposizione a Venere, dovrete far fronte a incomprensioni amorose col partner. Anche sul lavoro e negli affari la giornata non sarà delle migliori.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): una rivincita che attendete da lungo tempo vi si offrirà su un piatto d'argento: sta a voi cogliere questa opportunità per togliervi qualche piccolo sassolino dalla scarpa.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il vostro capo si renderà conto delle capacità professionali che possedete e vi potrebbe proporre un interessante avanzamento di carriera.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il pomeriggio sarà davvero molto interessante dal punto di vista degli affari: inizierete finalmente un progetto ambizioso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vostra relazione amorosa non procede esattamente a gonfie vele. Il partner ha bisogno di maggiori premure e attenzioni da parte vostra.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): single, è il momento giusto per palesare i vostri sentimenti verso una persona verso cui nutrite grande affetto.

Grande intesa e affinità col partner nella vita di coppia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): non siate timidi verso una persona che potrebbe piacervi: Venere nel vostro segno zodiacale favorirà le nuove relazioni amorose.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la giornata vi regalerà grandi emozioni e potreste ricordare questo sabato a lungo: un incontro inatteso rivoluzionerà completamente in positivo la vostra esistenza.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): piccoli disguidi familiari potrebbero sovvertire la pace domestica, ma niente paura: già dalla giornata di domani le cose potrebbero migliorare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarà una giornata particolarmente stressante perché dovrete fare i conti con dei retaggi del passato che improvvisamente rientreranno a far parte del vostro presente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): di tutta la prima settimana di agosto quella odierna sarà la giornata migliore sia dal punto di vista delle relazioni amorose che sotto l'aspetto lavorativo-professionale.