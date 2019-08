La giornata di venerdì 23 agosto si presenterà prolifica sul piano lavorativo e abbastanza buona per l'amore per i nativi di molti segni zodiacali. Le eccezioni su quest'ultimo punto riguarderanno principalmente il segno della Bilancia e dei Pesci. Il Leone sarà ancora piuttosto alterato per la profonda vena di nervosismo che ancora gli aleggia attorno, mentre i Gemelli sceglieranno di convertire questo disagio in qualcosa di tenero, sia per sé stessi che per la loro metà.

In seguito le previsioni astrologiche di venerdì 23 agosto, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche fastidio sul fronte lavorativo in mattinata, ma nel complesso sarà una buona giornata con qualche guadagno in più. Distensione anche in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda le amicizie.

Toro: vi sentirete orgogliosi dell'operato della settimana, sia per quanto riguarda il Lavoro in generale che per qualche piccolo lavoretto fatto per la casa o per qualcuno a voi vicino.

Serata “hot” con il partner, qualche incontro per i single.

Gemelli: qualche residuo della tensione settimanale a causa degli impegni lavorativi non vi impediranno di organizzare una sorpresa per la vostra dolce metà, scegliendo di accontentarla nel migliore dei modi.

Cancro: qualche amico fidato vi aiuterà a fare chiarezza nella vostra mente per le questioni sentimentali, in modo da poter prendere una decisione più matura e consapevole, senza guardare ai sentimenti.

Leone: potreste portare la tensione sul posto di lavoro anche in casa, dove qualche diverbio potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata. Meglio non lasciarsi andare a ripicche soltanto deleterie.

Vergine: sarete più distesi sul lavoro e meno inclini alla vostra proverbiale puntigliosità, il vostro partner potrebbe accorgersene. Dunque non sorprendetevi che diventi improvvisamente più tenero e docile con voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora troppo orgogliosi per fare qualche cosa per il partner, vorreste attendere che sia l'altro a muoversi per primo. Riflettete bene, perché potreste perdere un'occasione più unica che rara in fatto di erotismo.

Scorpione: qualche problema alla salute vi costringerà in casa e il nervosismo potrebbe inevitabilmente salire a dismisura. Datevi una calmata e cercate di sfruttare il tempo a vostra disposizione per fare qualcosa di utile.

Sagittario: sono arrivate le tanto care e desiderate vacanze che vi daranno l'input per essere al centro dell'attenzione degli altri. Incontri e sensualità saranno il mix perfetto per una giornata più che prolifica sul fronte emozionale.

Capricorno: arriveranno delle remunerazioni; qualche progetto nuovo, se sfruttato al massimo, sarà un buon incentivo a proseguire su questa strada, con un inaspettato risvolto di stampo sentimentale da non sottovalutare.

Acquario: più complicità di coppia, meno in famiglia. Non ci saranno litigi o tensioni, semplicemente sarà l'indifferenza più o meno velata a fare da sfondo a questo venerdì. Per il momento non forzate troppo la mano.

Pesci: qualche piccolo rialzo sull'umore, niente di più. Il lavoro proseguirà come sempre assumendo una cadenza stabile, mentre l'amore non vi darà granché soddisfazioni o passionalità. Giornata un po' ferma, ma almeno priva di negatività.