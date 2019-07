Le previsioni astrologiche dell'ottavo mese di questo 2019 si prospettano, secondo le stelle, estremamente positive e ricche di felici cambiamenti per i nati sotto i segni zodiacali di Leone, Acquario e Scorpione. Agosto sarà meno fortunato, invece, per i segni di fuoco, in particolar modo per Ariete e Sagittario, soprattutto sotto l'aspetto professionale e sentimentale.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): grazie alla favorevole posizione della Luna nel vostro segno zodiacale, il mese di agosto sarà il più idoneo per iniziare nuove avventure e progetti intraprendenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il lavoro e gli affari vi rendono molto stressati. Dedicate maggior tempo alla famiglia e agli affetti prima che sia troppo tardi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la relazione amorosa con il partner vi creerà qualche grattacapo, ma niente paura: tutto si risolverà per il meglio.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ultimamente state trascurando troppo amore e affetti in favore di affari e lavoro.

Cercate di dedicare più tempo ai vostri cari che hanno sempre bisogno della vostra costante vicinanza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'eccessiva gelosia della persona amata potrebbe farvi sentire eccessivamente oppressi: cercate di essere pazienti e di sopportare questo aspetto morboso del vostro partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): periodo a dir poco perfetto per il vostro lavoro: alcuni riceveranno addirittura un encomio e un avanzamento di carriera da parte del proprio datore di lavoro.

Il mese per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in amore e sul posto di lavoro, dovrete essere estremamente bravi ad evitare inutili polemiche e litigi prima delle vacanze estive. La tolleranza sarà la vostra arma vincente.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): questo mese sarà per voi denso di radicali cambiamenti che sconvolgeranno letteralmente la vostra vita. Cupido farà sentire con pressione la sua presenza.

Il periodo sarà quindi generalmente positivo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se volete trovare l'amore dovrete cercarlo altrove. E' inutile, controproducente e doloroso rivolgere le vostre attenzioni sentimentali sempre verso persone che non apprezzano.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la sensibilità delle persone che vi sono vicine potrebbe essere urtata dal vostro modo di agire e dai vostri comportamenti, sebbene inconsapevoli.

Fate attenzione a non ferire le persone che volete bene.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in questo mese concentratevi solamente su di voi, senza elargire troppe attenzioni verso persone che non meritano il vostro tempo e il vostro pensiero.

Toro (21 aprile – 20 maggio): in arrivo per voi ottime notizie. Dopo il periodo altalenante del mese di luglio, ad agosto finalmente la persona che amate cadrà ai vostri piedi, dopo la lunga fase di corteggiamento delle scorse settimane.